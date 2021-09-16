15 сентября председатель АКЗС, секретарь реготделения "Единой России" Александр Романенко и председатель комитета по обороне Госдумы Владимир Шаманов побывали в Славгороде с рабочим визитом. Вместе с ними город посетила депутат Барнаульской гордумы Ксения Белоусова, информирует партийная пресс-служба.

Депутаты ознакомились с работой центра военно-патриотического воспитания "Десантник". Основной профиль учреждения – подготовка молодёжи к службе в вооружённых силах. В здании оборудованы два спортивных зала, боксёрский ринг, интерактивный тир. Курсанты клуба имеют высокие спортивные достижения, среди выпускников есть мастера спорта. Многие служат в десантных войсках, как на срочной службе, так и по контракту. В этом году клуб "Десантник" стал базовой площадкой для всероссийского детского военно-патриотического общественного движения "Юнармия".

"Патриотическая школа, которая создана на базе клуба "Десантник", является очень мощной опорой для движения. Воспитанники клуба очень глубоко изучают не только военные дисциплины, но и географию и историю нашей Родины", – рассказала Ксения Белоусова.

Председатель АКЗС Александр Романенко не в первый раз стал гостем клуба "Десантник". "Это передовая площадка по патриотическому воспитанию молодёжи, такой опыт надо брать на вооружение всему краю, придавать центру более высокий статус. Важно развивать традиции, которые существуют на славгородской земле, где всегда было сильное военно-патриотическое движение", – сказал спикер.

Герой России генерал-полковник Владимир Шаманов высоко оценил работу клуба по подготовке школьников к военной службе. "С представителями центра "Десантник" знаком около 20 лет. Считаю, клуб заслуживает большего внимания со стороны властей всех уровней. Прилегающая к "Десантнику" территория – это земля в федеральной собственности, на которой ранее была воинская часть. Мы условились с председателем АКЗС, что общими усилиями обратимся к министру обороны РФ, чтобы передать эту землю для Славгорода", – заявил Шаманов.