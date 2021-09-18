18-летняя девушка в розовой кофте пропала в Алтайском крае

Поисковый отряд "Лиза Алерт" объявил о пропаже 18-летней жительницы Алтайского края Парубовой Евгении. В последний раз её видели 11 сентября на ст. Баюново Косихинского района.

Рост девушки составляет 162 см, худощавого телосложения, волосы чёрные ниже плеч, глаза голубые. Была одета в розовую кофту, синие джинсы и розовые сланцы.

Любую информацию о местонахождении пропавшей просят сообщать по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112. К поискам призывают присоединиться добровольцев.