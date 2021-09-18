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Более 10 тысяч рабочих мест создали и модернизировали на Алтае в 2021 году

, ИА "Амител"
Годовой план выполнен почти на 75%
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

За первые восемь месяцев 2021 года в 3,6 тыс. организаций Алтайского края создали и модернизировали 10,5 тыс. рабочих мест, сообщает пресс-служба регионального управления по труду и занятости населения.

Это соответствует 74,3% от планового показателя на текущий год (14,1 тыс.), и на 2,4 тыс. рабочих мест больше в сравнении с аналогичным периодом 2020-го.

"В 43 из 69 муниципальных образований региона обеспечен ввод в экономику новых рабочих мест больше среднекраевого показателя, который составил 8,3 единицы в расчёте на тысячу трудоспособного населения", – отметили в ведомстве.

Там же добавили, что больше всего рабочих мест появилось в сферах оптовой и розничной торговли, сельского и лесного хозяйства, образования и в секторе обрабатывающих производств.

Ранее в Алтайском крае утвердили величину прожиточного минимума на 2022 год – это в среднем 11 092 рубля.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

18.09.2021 14:29
Моя Россия

Только в эту статистику не входит сколько рабочих мест было закрыто за этот же период.

18.09.2021 15:26
- гость -

18.09.2021 14:29
Моя Россия

И сколько было закрыто, если не секрет?

18.09.2021 16:26
- гость -


В Китае официально завершилась кампания по расследованию и отмене приватизации и рыночных реформ, проведенных в 1990-х годах
По итогам судебного процесса, продлившегося восемь лет, 4082 акционера, включая 1039 иностранных граждан, лишены имущества и осуждены на пожизненное лишение свободы в трудовых лагерях, из них 590 заочно. Аналогичное наказание получили свыше 6 тысяч чиновников, устроивших продажу государственного имущества. Ещё до 15 тысяч человек по всему Китаю получили различные сроки за содействие приватизации, в том числе сотрудники правоохранительных и контролирующих органов, "проявившие преступное бездействие и любой ценой не прекратившие расточение народного имущества".

В общей сложности за 8 лет Китай вернул себе заводы, фабрики и предприятия на общую стоимость в 122 трлн юаней (около 19 трлн.дол). Под угрозой расстрела членов семей бывших акционеров удалось также вернуть 45 трлн юаней (около 7 трлн.дол), выведенных за рубеж.

18.09.2021 16:30
- гость -

Для сравнения достаточно добавить, что только за последние 20 лет триумфального "взмётывания с колен энегретической суперсверхдержавы" из страны выведено за рубеж в виде дани, контрибуции и личных средств олигархата, чиновничества и силовичья до 10 триллионов долларов.
Для того, чтобы полностью отстроить страну заново и переоснастить все заводы достаточно 1 триллиона долларов.

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