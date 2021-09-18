Более 10 тысяч рабочих мест создали и модернизировали на Алтае в 2021 году

За первые восемь месяцев 2021 года в 3,6 тыс. организаций Алтайского края создали и модернизировали 10,5 тыс. рабочих мест, сообщает пресс-служба регионального управления по труду и занятости населения.

Это соответствует 74,3% от планового показателя на текущий год (14,1 тыс.), и на 2,4 тыс. рабочих мест больше в сравнении с аналогичным периодом 2020-го.

"В 43 из 69 муниципальных образований региона обеспечен ввод в экономику новых рабочих мест больше среднекраевого показателя, который составил 8,3 единицы в расчёте на тысячу трудоспособного населения", – отметили в ведомстве.

Там же добавили, что больше всего рабочих мест появилось в сферах оптовой и розничной торговли, сельского и лесного хозяйства, образования и в секторе обрабатывающих производств.

Ранее в Алтайском крае утвердили величину прожиточного минимума на 2022 год – это в среднем 11 092 рубля.