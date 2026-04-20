В Госдуме предложили не допускать к школьным экзаменам тех, кто "травит" одноклассников

Недооценивать масштаб проблемы нельзя

20 апреля 2026, 13:46, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил ужесточить меры против школьной травли, вплоть до недопуска нарушителей к государственным экзаменам. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

«Ты кого-то травишь — все, ты не допускаешься ни к каким экзаменам. Родителей вызвать, сказать: ваш сын или ваша дочь не будут допущены к экзамену, потому что занимаются травлей. Этого сегодня нет, и нужно обязательно это делать», — отметил политик.

По его словам, проблема усугубляется тем, что в российском законодательстве до сих пор отсутствует четкое определение понятия "травля", а также меры ответственности за подобные действия.

Миронов сообщил, что фракция "Справедливой России" уже готовит законопроект, который должен восполнить этот пробел и усилить противодействие буллингу в школах.

Политик подчеркнул, что недооценивать масштаб проблемы нельзя. По его словам, травля нередко становится причиной серьезных последствий, включая вооруженные нападения в образовательных учреждениях и детские суициды.