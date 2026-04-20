В Госдуме предложили не допускать к школьным экзаменам тех, кто "травит" одноклассников
Недооценивать масштаб проблемы нельзя
20 апреля 2026, 13:46, ИА Амител
Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил ужесточить меры против школьной травли, вплоть до недопуска нарушителей к государственным экзаменам. Об этом он заявил в интервью ТАСС.
«Ты кого-то травишь — все, ты не допускаешься ни к каким экзаменам. Родителей вызвать, сказать: ваш сын или ваша дочь не будут допущены к экзамену, потому что занимаются травлей. Этого сегодня нет, и нужно обязательно это делать», — отметил политик.
По его словам, проблема усугубляется тем, что в российском законодательстве до сих пор отсутствует четкое определение понятия "травля", а также меры ответственности за подобные действия.
Миронов сообщил, что фракция "Справедливой России" уже готовит законопроект, который должен восполнить этот пробел и усилить противодействие буллингу в школах.
Политик подчеркнул, что недооценивать масштаб проблемы нельзя. По его словам, травля нередко становится причиной серьезных последствий, включая вооруженные нападения в образовательных учреждениях и детские суициды.
13:49:29 20-04-2026
Во всяком случае, снижать оценку за поведение любителям побуллить.
14:06:52 20-04-2026
не имеете законного права
14:37:44 20-04-2026
Гость (14:06:52 20-04-2026) не имеете законного права... так депутаты хотят принять закон, чтобы иметь право
14:27:14 20-04-2026
Камеры уже давно всюду есть. Доказать просто факт травли. Тем более особо упоротые даже сами снимают издевательства. В полиции целый отдел создан. Почему с этими садистами вообще церемонятся? Заимствуйте успешный опыт других стран.
17:05:20 20-04-2026
Почему это не пресекается в зародыше?
18:10:26 20-04-2026
А потому что даже если учителю плюнут в лицо, он должен просто утереться.
18:40:30 20-04-2026
Заберите у Серёги микрофон, ей богу смешно. Травля может быть очень тонкой, отравляющей жизнь, при внешней абсолютной благопристойности. Отличницы, интеллигенты травят очень изящно, с улыбкой и добрым словом. Миронов же имеет в виду бычий буллинг, которым занимаются низкоинтеллектуальные дети и который как раз несложно пресечь.