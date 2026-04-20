Языческий пережиток. Священник объяснил, можно ли приносить еду на кладбище в Радоницу
С человеческой точки зрения символические действия допустимы
20 апреля 2026, 13:18, ИА Амител
На Радоницу важно не устраивать застолья на кладбище, а привести в порядок могилы и помолиться об усопших. Об этом рассказал иеромонах Феодорит Сеньчуков в комментарии изданию aif.ru.
По его словам, распространенная традиция приносить на кладбище куличи, яйца и другие продукты не имеет отношения к православному вероучению.
«Русская традиция оставлять на могилах яйца, куличи и другую еду не имеет никакого богословского значения. Она является пережитком языческих практик, когда мертвым клали продукты», — отметил священнослужитель.
Он подчеркнул, что церковь не поддерживает проведение поминальных трапез прямо на могилах. В православии не принято устраивать поминки на кладбище, это языческая традиция.
При этом иеромонах уточнил, что с человеческой точки зрения символические действия допустимы.
«Конечно, это не церковно, но чисто по-человечески, наверное, не будет ничего греховного, если человек съест на могиле яйцо или даже выпьет рюмку водки или вина. Это символическое действие, не церковное», — пояснил он.
13:25:13 20-04-2026
так еду раздают
кладут только пшено птицам
и садят живые цветы
13:26:48 20-04-2026
кому какое дело ?
сыпать зерна для птичек или чтобы проросли это обязательно
и попам не собираемся обьяснять зачем это
13:40:22 20-04-2026
Да кого интересует мнение служителей культа.
14:29:31 20-04-2026
Без жрецов разберемся, что нам делать.