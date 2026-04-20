Барнаульская горэлектросеть представила вакансии на Всероссийской ярмарке трудоустройства

Более трех тысяч вакансий на разных предприятиях города представили организации во время Всероссийской ярмарки трудоустройства

20 апреля 2026, 13:23, ИА Амител

Ярмарка вакансий / Фото предоставлено пресс-службой БГЭС

В Барнауле 17 апреля прошел региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей".

Одной из ключевых площадок в краевой столице стала "Титов-Арена", где свои стенды развернули около 60 ведущих предприятий города. В их числе АО "Барнаульская горэлектросеть"".

Ярмарка вакансий / Фото предоставлено пресс-службой БГЭС

Региональный этап ярмарки в Алтайском крае показал высокую востребованность как со стороны работодателей, так и соискателей. На главной барнаульской площадке в "Титов-Арене" было представлено порядка трех тысяч рабочих мест. Гости ярмарки могли не только напрямую пообщаться с кадровыми службами энергетических компаний, но и погрузиться в атмосферу профессий через интерактивные мероприятия.

Ярмарка вакансий / Фото предоставлено пресс-службой БГЭС

Такие площадки важны для формирования кадрового резерва в энергетике, отмечает начальник отдела по управлению персоналом Барнаульской горэлектросети Евгения Соснина.

«Для нашей компании ярмарка трудоустройства — это отличная возможность прямого диалога с потенциальными сотрудниками. Мы заинтересованы в привлечении как квалифицированных энергетиков, так и молодых специалистов, готовых расти вместе с нами. Живое общение позволяет соискателям сразу узнать об условиях работы, социальном пакете и перспективах карьеры в компании, а нам — найти амбициозных профессионалов в свою команду», — подчеркнула она. Ярмарка вакансий/фото предоставлено пресс-службой БГЭС

Для тех, кто не успел посетить Всероссийскую ярмарку трудоустройства лично, информация об актуальных вакансиях АО "Барнаульская горэлектросеть" доступна в отделе управления персоналом компаний.