Ростехнадзор возбудил административное дело из-за нарушений на ТЭЦ в Яровом

В Ростехнадзоре возбудили административное дело из-за нарушений на ТЭЦ в Яровом. Об этом сообщает "Банкфакс" со ссылкой на министра промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслава Химочку.

По его словам, проверка на МУП "ЯТЭК", которое является оператором ТЭЦ Ярового, прошла с 9 по 20 сентября. По результатам специалисты отметили не менее 120 нарушений. Некоторые недостатки в работе котельных могут повлиять на прохождение отопительного сезона.

"Отсутствие экспертиз на котлах, неисполнение экспертиз по зданию главного корпуса, отсутствие экспертизы дымовой трубы – а ведь никто не хочет повторения барнаульской ТЭЦ-2", – отметил замруководителя Сибирского управления Ростехнадзора Андрей Плешивцев.

По словам Химочки, проверка закончилась составлением административного протокола. Вместе с городской администрацией специалисты составили план по устранению выявленных нарушений.

Отмечается, что на данный момент отремонтировали котлоагрегаты № 7 и 9 и турбоагрегаты № 6 и 7. Запасы угля составляют 13,45 тыс. тонн при нормативе 6,575 тыс. тонн.