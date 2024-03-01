64 единицы техники чистят улицы Барнаула от снега и наледи в первый день весны
Работы ведут в том числе на тротуарах, остановках и лестничных маршах
01 марта 2024, 15:00, ИА Амител
Уборка снега в Барнауле / Фото: barnaul.org
В Барнауле днем 1 марта в уборке улиц от снега и наледи задействовали 64 спецмашины и 121 дорожного рабочего, сообщили в мэрии.
Они очищают дороги, тротуары, подходы к пешеходным переходам и остановки общественного транспорта по всему городу.
Минувшей ночью порядок наводили 107 единиц техники. Дороги прометали на Телефонной, Короленко, Титова, Малахова и многих других улицах.
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