72 единицы техники чистят улицы Барнаула от снега и наледи 14 февраля
Дорожники готовы к работе в непогоду, заверили в мэрии краевой столицы
14 февраля 2024, 13:15, ИА Амител
В Барнауле днем 14 февраля в уборке улиц от снега и наледи задействовали 72 спецмашины и 122 дорожных рабочих, сообщили в мэрии.
Тротуары очищают на различных улицах города, включая Воровского, Северо-Западную, Матросова и другие. Посыпка от наледи проводится на Глушкова, Чудненко, Максима Горького и прочих улицах.
"Городская дорожная служба готова к ухудшению погодных условий. С началом снегопада дежурные бригады приступят к очистке проезжих частей от снега и прометанию тротуаров", – отметили в городской администрации.
По прогнозу синоптиков, сегодня в Барнауле ожидается от -1 до -3 градусов, умеренный снег, метель и ветер с порывами до 27 м/с.
14:18:19 14-02-2024
Когда уже эти машины приедут в Огни-Простор-Весна, за всю зиму не разу не почистили проезжую часть.
14:57:23 14-02-2024
Это машины-призраки. О них постоянно пишут, но никто их не видел. Также как и миллиарды тонн снега вывезенных с улиц.
15:52:09 14-02-2024
Проверьте территории около школ,детских садов,больниц и поликлиник!О детях,больных и инвалидах надо думать в первую очередь!!!