72 единицы техники чистят улицы Барнаула от снега и наледи 14 февраля

Дорожники готовы к работе в непогоду, заверили в мэрии краевой столицы

14 февраля 2024, 13:15, ИА Амител

Уборка улиц Барнаула от снега / Фото: barnaul.org

В Барнауле днем 14 февраля в уборке улиц от снега и наледи задействовали 72 спецмашины и 122 дорожных рабочих, сообщили в мэрии.

Тротуары очищают на различных улицах города, включая Воровского, Северо-Западную, Матросова и другие. Посыпка от наледи проводится на Глушкова, Чудненко, Максима Горького и прочих улицах.

"Городская дорожная служба готова к ухудшению погодных условий. С началом снегопада дежурные бригады приступят к очистке проезжих частей от снега и прометанию тротуаров", – отметили в городской администрации.

По прогнозу синоптиков, сегодня в Барнауле ожидается от -1 до -3 градусов, умеренный снег, метель и ветер с порывами до 27 м/с.