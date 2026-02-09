Адвокат предупредила, что за оскорбительные сообщения в мессенджерах могут оштрафовать
Эксперт рекомендует подбирать слова в переписках, так как даже эмоциональное высказывание может быть расценено как унижение чести и достоинства
09 февраля 2026, 15:46, ИА Амител
Сообщения в мессенджерах, включая голосовые, могут привести к административному штрафу, если в них усмотрят признаки оскорбления. Об этом "Газете.ru" рассказала адвокат Нина Еременко, посоветовав россиянам внимательнее относиться к формулировкам в переписках и публичных обсуждениях.
«Понятие оскорбления закреплено в статье 5.61 КоАП РФ: это унижение чести и достоинства другого человека, выраженное в неприличной или иной форме, которая противоречит общепринятым нормам морали и нравственности», — пояснила юрист.
Она отметила, что на практике граница между оскорблением и "эмоциональным высказыванием" часто размыта: то, что отправитель считает допустимым, адресат может воспринять как унижение. В спорных случаях может назначаться лингвистическая экспертиза.
Поводом для рекомендаций стал реальный случай: в Москве женщину оштрафовали на 3 тысячи рублей за оскорбительные голосовые сообщения, отправленные в Telegram. Получательница обратилась в прокуратуру, где был составлен акт прослушивания аудиозаписи, и суд признал отправительницу виновной.
Адвокат подчеркнула, что в эпоху цифрового общения важно помнить о потенциальных правовых рисках, так как контекст, форма и конкретные слова могут быть истолкованы иначе, чем задумывал автор.
