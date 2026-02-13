Платежки выросли вдвое. ФАС проверит жалобы на коммунальные начисления

Обращения поступают из многих регионов страны

13 февраля 2026, 08:00, ИА Амител

Батарея в доме / Фото: создано в ChatGPT

Выросшими платежами за коммунальные услуги заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба. Проверки пройдут в ряде регионов страны. Причина — жалобы россиян на крупные суммы в свежих квитанциях за январь — иногда вдвое выше, чем год назад. В Алтайском крае ФАС пока не планирует проверять тарифы, но о высоких начислениях сообщают и здесь. В теме разбиралась Ольга Андрюхина — журналистка Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

13 тысяч за 60 "квадратов"

ФАС напоминает: с января рост тарифов не должен был превысить 1,7%. Ведомство намерено выяснить, не были ли начисления завышены. Жалобы поступают из Самарской, Владимирской, Ростовской областей, Санкт-Петербурга, Калининграда, а также из Алтайского края.

В числе тех, кто считает суммы в платежках чрезмерными, — барнаульский блогер Дмитрий Ишутин. Его видео с январской квитанцией набрало тысячи просмотров.

«Это барнаульская квитанция за январь 2026 года. Отопление — 7500 рублей. Да, это "трешка", но не 100 "квадратов". Общий квиток — 13 тысяч рублей за 60 "квадратов" в старом девятиэтажном доме!» — говорит он.

В комментариях жители краевой столицы делятся похожими цифрами: за двухкомнатные квартиры — 12–13 тысяч рублей, за "трешки" старого фонда — 15–17 тысяч, а иногда и больше. Главная статья расходов — отопление.

"Платила 7 тысяч — пришло 14"

Собеседница радиостанции Лариса рассказала, что ее январская квитанция выросла примерно на 30% по сравнению с декабрем.

«За двухкомнатную квартиру я обычно платила 7–7,5 тысячи рублей без учета электроэнергии. В январе пришла платежка на 14 тысяч рублей с указанием задолженности. Уменьшить сумму не получилось — пришлось платить полностью. Я рассчитывала на перерасчет, но в следующем месяце пришел еще счет на 2,8 тысячи рублей. В итоге средний платеж вырос примерно до 10 тысяч рублей в месяц», — пояснила Лариса.

Морозы, НДС и "переносы" показаний

Совсем вопиющий случай описывают СМИ в селе Бражном Красноярского края, где платежки перевалили за 100 тысяч, но там проблемой уже занялась прокуратура. Сообщения о подорожании приходят из Краснодарского края, Ростовской области, Калининграда, где выдалась необычно холодная зима.

Как, кстати, и на Алтае – Сибирская генерирующая компания ранее комментировала Бизнес ФМ Барнаул: увеличение платежей, помимо НДС, связано с аномальными морозами, которые почти неделю держались в краевой столице в середине января.

Еще одна причина — техническая. Некоторые управляющие компании, чтобы закрыть финансовый год, подают показания приборов учета в декабре раньше обычного, и часть начислений переносится на январь.

Однако юрист, председатель Жилищного союза Москвы Константин Крохин считает такую практику незаконной.

«Авансовые платежи по коммунальным услугам не предусмотрены законодательством. Часто появляются так называемые "тринадцатые платежки" или долги за прошлые годы. Большая часть таких доначислений незаконна. Кроме того, с 1 января выросла плата за содержание и текущий ремонт — в регионах рост составил от 18 до 42%», — отмечает эксперт.

Теперь в ситуации предстоит разобраться антимонопольной службе. При этом жителей Алтайского края в 2026 году ждет еще одно, более существенное повышение тарифов — с 1 октября. Для региона установлен предельный индекс роста в 11,2%.

Пока же январские квитанции стали для многих неприятным сюрпризом — и поводом внимательно изучить начисления в собственных платежках.