Платежки выросли вдвое. ФАС проверит жалобы на коммунальные начисления
Обращения поступают из многих регионов страны
13 февраля 2026, 08:00, ИА Амител
Выросшими платежами за коммунальные услуги заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба. Проверки пройдут в ряде регионов страны. Причина — жалобы россиян на крупные суммы в свежих квитанциях за январь — иногда вдвое выше, чем год назад. В Алтайском крае ФАС пока не планирует проверять тарифы, но о высоких начислениях сообщают и здесь. В теме разбиралась Ольга Андрюхина — журналистка Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.
13 тысяч за 60 "квадратов"
ФАС напоминает: с января рост тарифов не должен был превысить 1,7%. Ведомство намерено выяснить, не были ли начисления завышены. Жалобы поступают из Самарской, Владимирской, Ростовской областей, Санкт-Петербурга, Калининграда, а также из Алтайского края.
В числе тех, кто считает суммы в платежках чрезмерными, — барнаульский блогер Дмитрий Ишутин. Его видео с январской квитанцией набрало тысячи просмотров.
«Это барнаульская квитанция за январь 2026 года. Отопление — 7500 рублей. Да, это "трешка", но не 100 "квадратов". Общий квиток — 13 тысяч рублей за 60 "квадратов" в старом девятиэтажном доме!» — говорит он.
В комментариях жители краевой столицы делятся похожими цифрами: за двухкомнатные квартиры — 12–13 тысяч рублей, за "трешки" старого фонда — 15–17 тысяч, а иногда и больше. Главная статья расходов — отопление.
"Платила 7 тысяч — пришло 14"
Собеседница радиостанции Лариса рассказала, что ее январская квитанция выросла примерно на 30% по сравнению с декабрем.
«За двухкомнатную квартиру я обычно платила 7–7,5 тысячи рублей без учета электроэнергии. В январе пришла платежка на 14 тысяч рублей с указанием задолженности. Уменьшить сумму не получилось — пришлось платить полностью. Я рассчитывала на перерасчет, но в следующем месяце пришел еще счет на 2,8 тысячи рублей. В итоге средний платеж вырос примерно до 10 тысяч рублей в месяц», — пояснила Лариса.
Морозы, НДС и "переносы" показаний
Совсем вопиющий случай описывают СМИ в селе Бражном Красноярского края, где платежки перевалили за 100 тысяч, но там проблемой уже занялась прокуратура. Сообщения о подорожании приходят из Краснодарского края, Ростовской области, Калининграда, где выдалась необычно холодная зима.
Как, кстати, и на Алтае – Сибирская генерирующая компания ранее комментировала Бизнес ФМ Барнаул: увеличение платежей, помимо НДС, связано с аномальными морозами, которые почти неделю держались в краевой столице в середине января.
Еще одна причина — техническая. Некоторые управляющие компании, чтобы закрыть финансовый год, подают показания приборов учета в декабре раньше обычного, и часть начислений переносится на январь.
Однако юрист, председатель Жилищного союза Москвы Константин Крохин считает такую практику незаконной.
«Авансовые платежи по коммунальным услугам не предусмотрены законодательством. Часто появляются так называемые "тринадцатые платежки" или долги за прошлые годы. Большая часть таких доначислений незаконна. Кроме того, с 1 января выросла плата за содержание и текущий ремонт — в регионах рост составил от 18 до 42%», — отмечает эксперт.
Теперь в ситуации предстоит разобраться антимонопольной службе. При этом жителей Алтайского края в 2026 году ждет еще одно, более существенное повышение тарифов — с 1 октября. Для региона установлен предельный индекс роста в 11,2%.
Пока же январские квитанции стали для многих неприятным сюрпризом — и поводом внимательно изучить начисления в собственных платежках.
08:20:59 13-02-2026
Я так полагаю что в целом ук стали вредителями и с повышением цены комуналки повысился негатив к властидержащим.
08:34:50 13-02-2026
ук - стрелочники.
ук - стрелочники.
тарифы не ук утверждают и тем более не ук жкх отдали в частные руки
08:50:11 13-02-2026
Управляющие компании ни как не влияют на повышение тарифов. Процент повышения тарифов утверждает председатель правительства РФ!
10:28:43 13-02-2026
Да, но местные наместники имеют право этот процент увеличивать, чем постоянно пользуются.
Да, но местные наместники имеют право этот процент увеличивать, чем постоянно пользуются.
11:21:21 13-02-2026
Бери выше.
10:32:42 13-02-2026
Гость (08:20:59 13-02-2026) Я так полагаю что в целом ук стали вредителями и с повышение...
Вообще не по адресу. Возьмите квитанцию и внимательно посмотрите, кому вы перечисляете деньги, по каждой строке(услуге). И посмотрите, сколько со всей квитанции имеют УК. А потом вспомните, кто утверждает тарифы! И это точно не Трамп!
08:47:09 13-02-2026
Нужно просто немного потерпеть
08:53:04 13-02-2026
Каждый год одно и тоже - мы заботимся о вас, разберемся. Зачем тогда утверждать такое повышение? А вот то что водоканал, сгк и бгс не хотят работать с должниками при прямых договора, хотя штат у них позволяет это делать - это факт!!!
15:31:13 13-02-2026
НЕТ ЖАЛОБ-НЕТ ПРОВЕРОК!
Проверки пройдут в ряде регионов страны. Причина — жалобы россиян на крупные суммы в свежих квитанциях за январь — иногда вдвое выше, чем год назад.
НЕТ ЖАЛОБ-НЕТ ПРОВЕРОК!
09:21:09 13-02-2026
"В комментариях жители краевой столицы делятся похожими цифрами: за двухкомнатные квартиры — 12–13 тысяч рублей, за "трешки" старого фонда — 15–17 тысяч, а иногда и больше. Главная статья расходов — отопление."=========== А что будет в октябре, когда будет конское повышение?
09:31:44 13-02-2026
Обеспокоится и пообещали взять на контроль. Схема то рабочая
09:58:24 13-02-2026
Ждем новости - "В ФАС объяснили...".
10:33:07 13-02-2026
Кто-то очень торопится набить карманы..
10:39:44 13-02-2026
Совсем плохи дела в нашем королевстве. Сплошь воровство, враньё..
10:57:21 13-02-2026
Именно поэтому два раза в неделю нам повторяют о рейтинге поддержки короля.
Именно поэтому два раза в неделю нам повторяют о рейтинге поддержки короля.
11:28:05 13-02-2026
Возможно, выход был бы в разрешении установки счетчиков отопления. Например, в моём доме так топят горячо, что обходимся теплом от стояков даже в лютые морозы. Батареи перекрыты полностью всю зиму. Так почему я плачу за тепло, которым не пользуюсь? В новостройках это уже учтено. Тогда позвольте и тем, у кого есть такая потребность, устанавливать такие счётчики!!!
11:47:00 13-02-2026
гость (11:28:05 13-02-2026) Возможно, выход был бы в разрешении установки счетчиков отоп... Ну да, заходила я в такие квартиры, где батареи перекрыты, а отапливаются борщами, своим дыханием и прочими газами. Там запашок, как в газовой камере у Гитлера. Окна вообще не открывают, не проветривают. Жуть просто
01:29:06 14-02-2026
Гость (11:47:00 13-02-2026) Ну да, заходила я в такие квартиры, где батареи перекры... А у многих вообще почему-то не принято проветривать,живут в вонизме с пониженным содержанием кислорода,максимум врубают вытяжку во время готовки и то приточки нет. Всё тянет в подъезд или к соседям
01:29:59 14-02-2026
гость (11:28:05 13-02-2026) Возможно, выход был бы в разрешении установки счетчиков отоп... Там ОДН величиной чуть ли не больше собственного потребления
11:36:23 13-02-2026
И вообще, давно бы уже указывать не количество комнат в квартире, а площадь её. Есть 3-х комнатные площадью 60 квм, а есть 2-х комнатные 74 квм, как у меня. И ещё: отчисления в фонд капремонта повышаются ежегодно на такие проценты!!! Вот уж кого проверять бы и проверять хоть и непонятной и мутной ФАС.
12:14:08 13-02-2026
Фонд капитального ремонта - это классическая финансовая пирамида(МММ), созданный законодательно самим государством, а мы Лёни Голубковы, которых без согласия заставляют вкладываться в эту пирамиду. Так кто же их проверит?
01:32:29 14-02-2026
Гость (12:14:08 13-02-2026) Фонд капитального ремонта - это классическая финансовая пира... Никто не заставляет,можете копить деньги на спецсчете дома,а не в общем котле. Но для этого проголосовать 2/3 жильцов должны,а не плыть по течению
12:43:04 13-02-2026
Если внимательно читать и слушать, что говорят эти так называемые "вдруг озаботившиеся тарифами ЖКУ", то станет понятно, что они не ставят под сомнение проценты увеличения, утверждённые правительством, нет. Они собираются выискивать несоответствия этим процентам, какие-то там расчётные ошибки и прочее. Поэтому стряхиваем длинную лапшу с ушей! Выборы-2026!
14:08:12 13-02-2026
есть один работающий метод - не платить. вот тогда могут зашевелиться, а иначе у мафии ЖКХ в АК все схвачено. наши кровные денюжки исправно в недружественные страны выводятся. понятно, что роботы начнут звонить, но в суд дело не дойдет, слишком им хлопотно и суд может что-то и найти незаконное в их деятельности. а потом УК обанкротиться и все долги спишут.
01:33:17 14-02-2026
Местный (14:08:12 13-02-2026) есть один работающий метод - не платить. вот тогда могут заш... Вообще не соображаешь как всё работает
14:24:23 13-02-2026
63.7м2 отопление 12400, на доме счетчик! И это всё индексируется осенью в 15 легко! Куда катимся?
14:25:44 13-02-2026
А ЖЭУ должны проводить регулировку отопления по жилым домам. Но им этого не нужно. Открыли задвижки на всю катушку и отопление жварит. Это же надо работать.Надо отрегулировать отопление , так что бы во всех квартирах было комфортно А еще что делают, просверлят сопло на элеваторном узле и жварит все. А при проверки тепловиков летом это сопло заварят до расчетного диаметра и потом по кругу
15:22:37 13-02-2026
В январе месяце батареи раскаленные, бойлерная в доме Анатолия, 87 работали, как зверь, вибрация в бойлерной, что жить в доме было не возможно - пришлось снимать квартиры. Администрация Центрального р-на - ноль реакции, Администрация города - ноль реакции. Бойлерная принадлежит городу. Услуги оказывают Тепловые сети. Представляю сколько через все это прокачали денег. И так по всему городу. ЖКХ огромная система воровства в стране. Деньги текут рекой, хоть и долги от населения огромные...