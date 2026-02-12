В Южно-Сахалинске подростки обварили ноги кипятком из-за прорыва трубы
В момент аварии в хозблоке технического помещения находились юноши 15 и 17 лет
12 февраля 2026, 17:44, ИА Амител
В Южно‑Сахалинске двое подростков попали в больницу с серьезными ожогами после прорыва трубопровода в подвале жилого дома. Инцидент произошел 7 февраля на улице Тихоокеанской. Техническое помещение стремительно затопило горячей водой, сообщает Telegram‑канал "Точка отсчета".
В момент аварии в хозблоке находились юноши 15 и 17 лет. По рассказу младшего из пострадавших, кипяток хлынул внезапно. Подростки услышали шум воды, открыли дверь и увидели, что помещение уже заливает. Им удалось выбежать, однако ноги получили серьезные повреждения — на коже мгновенно выступили волдыри.
Младший подросток госпитализирован в областную детскую больницу с диагнозом "термический ожог обеих ног второй степени". Врачи планируют провести ему операцию по пересадке кожи. У 17‑летнего юноши пострадала одна нижняя конечность.
Родители пострадавших намерены отстаивать свои права. Одна семья уже направила претензию в коммунальные службы, вторая готовит соответствующее заявление. Администрация Южно‑Сахалинска в связи с происшествием инициировала служебную проверку.
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. К разбирательству подключилась городская прокуратура. Надзорное ведомство проверит действия должностных лиц управляющей компании и ресурсоснабжающей организации. Ход расследования взят на особый контроль.
18:22:26 12-02-2026
Что юноши делали в подвале..то это не место для юношей