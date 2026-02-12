На Алтае только каждый десятый мужчина не побоялся прийти на повторный прием к урологу

12 февраля 2026, 14:41, ИА Амител

Врач в больнице

Министерство здравоохранения Алтайского края подвело итоги анкетирования, посвященного репродуктивному здоровью жителей региона, и результаты оказались показательными - особенно для мужской части населения.

В 2025 году в крае опросили около 115 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 49 лет. До кабинета уролога дошел лишь каждый десятый - всего порядка 11,5 тысячи человек. Причем примерно половина из них оказалась на приеме не по собственной инициативе: мужчин буквально привели жены или девушки, сообщают "Вести Алтай".

Чаще всего на визит к специалисту решаются либо совсем молодые парни в возрасте от 18 до 21 года, либо мужчины постарше - от 40 до 49 лет. А вот представители среднего возраста, находящиеся на пике репродуктивных возможностей, визиты к урологу в большинстве своем игнорируют.

«Мужчины привыкли обращаться к врачу, когда "прижмет", и часто игнорируют профилактику. Сегодня мы меняем эту парадигму. Репродуктивное здоровье - это общая ответственность двоих. Мы рекомендуем мужчинам активнее участвовать в программах диспансеризации, не стесняться визитов к урологу. Планирование ребенка - это ответственный этап, на котором обследование будущего отца так же критически важно, как и здоровье матери», - отметил главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью мужчин. Он акцентировал внимание на изменении стереотипов Роман Алиев.

На этом фоне статистика по женщинам выглядит диаметрально противоположной. За тот же период к гинекологам обратились около 180 тысяч жительниц Алтайского края. Таким образом, число женщин, следящих за своим репродуктивным здоровьем, в 15,5 раза выше, чем мужчин, решившихся на прием у профильного врача.

В региональном Минздраве отмечают, что эти данные наглядно показывают необходимость активнее работать с мужской аудиторией и менять отношение к профилактическим осмотрам.

Ранее американский невролог Байбинг Чен обратил внимание на неочевидную, но серьезную угрозу для здоровья, связанную с привычным действием — длительным пребыванием в туалете.