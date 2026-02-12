На Алтае только каждый десятый мужчина не побоялся прийти на повторный прием к урологу
На этом фоне статистика по женщинам выглядит диаметрально противоположной
12 февраля 2026, 14:41, ИА Амител
Министерство здравоохранения Алтайского края подвело итоги анкетирования, посвященного репродуктивному здоровью жителей региона, и результаты оказались показательными - особенно для мужской части населения.
В 2025 году в крае опросили около 115 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 49 лет. До кабинета уролога дошел лишь каждый десятый - всего порядка 11,5 тысячи человек. Причем примерно половина из них оказалась на приеме не по собственной инициативе: мужчин буквально привели жены или девушки, сообщают "Вести Алтай".
Чаще всего на визит к специалисту решаются либо совсем молодые парни в возрасте от 18 до 21 года, либо мужчины постарше - от 40 до 49 лет. А вот представители среднего возраста, находящиеся на пике репродуктивных возможностей, визиты к урологу в большинстве своем игнорируют.
«Мужчины привыкли обращаться к врачу, когда "прижмет", и часто игнорируют профилактику. Сегодня мы меняем эту парадигму. Репродуктивное здоровье - это общая ответственность двоих. Мы рекомендуем мужчинам активнее участвовать в программах диспансеризации, не стесняться визитов к урологу. Планирование ребенка - это ответственный этап, на котором обследование будущего отца так же критически важно, как и здоровье матери», - отметил главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью мужчин. Он акцентировал внимание на изменении стереотипов Роман Алиев.
На этом фоне статистика по женщинам выглядит диаметрально противоположной. За тот же период к гинекологам обратились около 180 тысяч жительниц Алтайского края. Таким образом, число женщин, следящих за своим репродуктивным здоровьем, в 15,5 раза выше, чем мужчин, решившихся на прием у профильного врача.
В региональном Минздраве отмечают, что эти данные наглядно показывают необходимость активнее работать с мужской аудиторией и менять отношение к профилактическим осмотрам.
Ранее американский невролог Байбинг Чен обратил внимание на неочевидную, но серьезную угрозу для здоровья, связанную с привычным действием — длительным пребыванием в туалете.
Если бы знали, через ЧТО мужчинам ТАМ всё исследуют и проверяют.
15:04:02 12-02-2026
Ну так современные операции и исследования под обезболом попробуй добейся. А цистоскопия и бужирование уретры делают так, что для многих лучше обезболы пожизненно глотать. Ужасно это конечно, когда с криками как в пыточной. Хотя очереди к урологам есть всегда, тк дгпж ждёт почти каждого, но вот качественной помощи получить мало кому удаётся.
15:42:29 12-02-2026
Славгороду уролога дали?
16:26:52 12-02-2026
Дмитрий Попов (15:42:29 12-02-2026) Славгороду уролога дали?... В Славгороде есть два уролога, но они не делают современные операции. Все как в 60-х годах. И без анестезии.
15:56:32 12-02-2026
"..менять отношение к профилактическим осмотрам.."
Точно. А то человек, пришедший на прием к примеру с воспалением чего-то там, потом с удивлением узнает, что оказывается он прошел все возможные и невозможные виды диспансеризации (в т.ч. и "репродуктивку"), а заодно и профосмотр. Значит таки прошел и просто не помнит, нельзя же не верить данным Минздрава.
16:26:12 12-02-2026
так они назначают всем урологический массаж, это ...у ж а с
17:08:34 12-02-2026
Гость (16:26:12 12-02-2026) так они назначают всем урологический массаж, это ...у ж а с... Кстати в гейропах этот массаж не назначают по причине отсутствия доказательств его клинической эффективности.
19:27:51 12-02-2026
Гость (17:08:34 12-02-2026) Кстати в гейропах этот массаж не назначают по причине отсутс... И у кого после этого все через ж?
21:04:30 12-02-2026
Гость (16:26:12 12-02-2026) так они назначают всем урологический массаж, это ...у ж а с... Массаж обычно очень платный. Хочешь делай, хочешь не делай. Отказался и всё от направления в массажную.
21:55:44 12-02-2026
Ну не знаю что там страшного. Как придешь к урологу так у ходишь, даже не потрогают. А на бужирование в поликлинике не допросишься.