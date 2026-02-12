По данным Минпромторга, производство намерены возобновить в 2026 году

12 февраля 2026, 17:30, ИА Амител

Автомобильный завод, машины / Изображение сгенерировано Шедеврум от ИИ YandexART/ amic.ru

Российские власти собираются в ближайшее время снова запустить два автомобильных завода, которые оставили Toyota и Volkswagen, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. Его слова передает ТАСС.

«В этом году планируем перезагрузить оставшиеся два завода — Toyota в Санкт-Петербурге и бывший Volkswagen в Нижегородской области», — сказал он на заседании комитета Госдумы по промышленности и торговле в преддверии отчета правительства.

По словам Алиханова, практически на всех автомобильных площадках, брошенных западными компаниями, производство уже возобновилось. В 2025-м их объемы выпуска выросли на треть — до 368 тысяч автомобилей.

В конце октября первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал, что 11 из 13 автозаводов возобновили производство. Так, в Калуге на бывшем заводе Volkswagen выпускают автомобили российского бренда Tenet по полному циклу, включая сварку и окраску, а "Соллерс" оперативно адаптировал освободившиеся мощности под продукцию собственного бренда.

Ранее сообщалось, что остановленные иностранные заводы в России полностью запустят в 2026 году. Около 80% производственных площадок уже возобновили выпуск машин.