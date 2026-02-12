В России перезапустят два автозавода, которые бросили Toyota и Volkswagen
По данным Минпромторга, производство намерены возобновить в 2026 году
12 февраля 2026, 17:30, ИА Амител
Российские власти собираются в ближайшее время снова запустить два автомобильных завода, которые оставили Toyota и Volkswagen, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. Его слова передает ТАСС.
«В этом году планируем перезагрузить оставшиеся два завода — Toyota в Санкт-Петербурге и бывший Volkswagen в Нижегородской области», — сказал он на заседании комитета Госдумы по промышленности и торговле в преддверии отчета правительства.
По словам Алиханова, практически на всех автомобильных площадках, брошенных западными компаниями, производство уже возобновилось. В 2025-м их объемы выпуска выросли на треть — до 368 тысяч автомобилей.
В конце октября первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал, что 11 из 13 автозаводов возобновили производство. Так, в Калуге на бывшем заводе Volkswagen выпускают автомобили российского бренда Tenet по полному циклу, включая сварку и окраску, а "Соллерс" оперативно адаптировал освободившиеся мощности под продукцию собственного бренда.
Ранее сообщалось, что остановленные иностранные заводы в России полностью запустят в 2026 году. Около 80% производственных площадок уже возобновили выпуск машин.
18:03:53 12-02-2026
Сколько оказывается есть ещё отечественных марок, о которых я даже не слышал
19:15:41 12-02-2026
Пусть на этом заводе Тойоты китайцы делают Тойоты. У них прикольно получается. Карюхи например. Хорошая машина.
19:35:23 12-02-2026
Самим-то не смешно называть Tenet "российским" брендом?
В своё время тужились выпускать "Волгу Siber", вбухали в "перспективный" проект сотни 'зелёных' миллионов и с треском его провалили. Потом взялись "возрождать" отечественную "Волгу", маскируя под неё китайский Changan, так третий год вместо кичливо обещанного "триумфа" - стыдливо замалчиваемый пшик с гарантированной перспективой в очередной раз накрыться медным тазом! Вот каковы "затмившие коммуняк бизнесмены", если на что и способные, то лишь на распил субсидий, не мытьем так катаньем выклянченных у государства!
19:58:59 12-02-2026
Мы умеем делать только танки и оружие лучшее в мире. Машины это не наше.
09:16:03 13-02-2026
Добрый (19:58:59 12-02-2026) Мы умеем делать только танки и оружие лучшее в мире. Машины ... Эта легенда была до войны.
09:46:49 13-02-2026
Гость (09:16:03 13-02-2026) Эта легенда была до войны.... ледоколы и подводные лодки
08:48:31 13-02-2026
Запустить это как: «вид у тебя какой-то запущенный»?
10:30:17 13-02-2026
Volkswagen я знаю их автомобили. А Tenet что за бричка? Китайская повозка собранная в РФ? Какая у Tenet локализация, если на отечественных Ладах сплошь китайские ноунейм комплектующие.
15:27:13 13-02-2026
Гость (10:30:17 13-02-2026) Volkswagen я знаю их автомобили. А Tenet что за бричка? Кита... Tenet — российский автомобильный бренд, созданный китайской компанией Defetoo и российским холдингом «АГР». Анонсирован в феврале 2025 года.
Название бренда — акроним от фразы Take Every New Experience Together, что в переводе означает «Вместе к новым свершениям». Также Tenet — слово-палиндром, которое читается одинаково в обоих направлениях и символизирует баланс между технологиями и человеческими ценностями.