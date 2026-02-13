В одном из парков Барнаула установили автоматы с любимым угощением для белок

Аппараты установили в тех местах, где белок замечают чаще всего

13 февраля 2026, 07:47, ИА Амител

В барнаульском парке "Изумрудный" появились автоматические аппараты с кормом для белок. Устройства выдают орехи, которые считаются наиболее подходящими и безопасными для этих животных, пишет Telegram-канал Go Barnaul.

Купить порцию корма может любой посетитель парка — цена составляет 60 рублей, оплата принимается банковской картой. В администрации пояснили, что автоматы установили в тех местах, где белок замечают чаще всего. В парке разместили три таких аппарата, наполненных кедровыми и лесными орехами.

По подсчетам сотрудников, сейчас в "Изумрудном" обитает более 20 белок. Для сравнения: шесть лет назад, в начале работ по возрождению парка, здесь жила всего одна особь.

Рост популяции стал возможен благодаря помощи волонтеров. Они устанавливали кормушки и домики, создавая условия для комфортной жизни грызунов. На новых аппаратах также разместили памятки для посетителей с пояснениями, чем белок можно кормить, а какие продукты им вредны. В частности, орехи вроде миндаля, фисташек и арахиса для этих животных опасны.