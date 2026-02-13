В одном из парков Барнаула установили автоматы с любимым угощением для белок
Аппараты установили в тех местах, где белок замечают чаще всего
13 февраля 2026, 07:47, ИА Амител
В барнаульском парке "Изумрудный" появились автоматические аппараты с кормом для белок. Устройства выдают орехи, которые считаются наиболее подходящими и безопасными для этих животных, пишет Telegram-канал Go Barnaul.
Купить порцию корма может любой посетитель парка — цена составляет 60 рублей, оплата принимается банковской картой. В администрации пояснили, что автоматы установили в тех местах, где белок замечают чаще всего. В парке разместили три таких аппарата, наполненных кедровыми и лесными орехами.
По подсчетам сотрудников, сейчас в "Изумрудном" обитает более 20 белок. Для сравнения: шесть лет назад, в начале работ по возрождению парка, здесь жила всего одна особь.
Рост популяции стал возможен благодаря помощи волонтеров. Они устанавливали кормушки и домики, создавая условия для комфортной жизни грызунов. На новых аппаратах также разместили памятки для посетителей с пояснениями, чем белок можно кормить, а какие продукты им вредны. В частности, орехи вроде миндаля, фисташек и арахиса для этих животных опасны.
09:07:33 13-02-2026
Можно же по- человечки вынести название парка в заголовок ?
09:11:01 13-02-2026
"сейчас в "Изумрудном" обитает более 20 белок
шесть лет назад, в начале работ по возрождению парка, здесь жила всего одна особь.
Рост популяции стал возможен благодаря помощи волонтеров"------
Ну и кто из волонтеров надругался над маленькой зверушкой???
09:25:39 13-02-2026
Откуда у белок деньги на орехи? Как они будут покупать эти орехи? Головой то подумали?
10:30:02 13-02-2026
Гость (09:25:39 13-02-2026) Откуда у белок деньги на орехи? Как они будут покупать эти о... Да нелюди!
10:40:11 13-02-2026
Так там можно и не за деньги, а по карточке... :)
10:45:31 13-02-2026
Гость (10:40:11 13-02-2026) Так там можно и не за деньги, а по карточке... :)... Так белка не кенгуру, ей карточку носить не где.
12:47:06 13-02-2026
Бешенство гуляет, а вы белочек с руки кормить собираетесь... Более уместна речь об охотничьих лицензиях...