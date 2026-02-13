До -14. О погоде в Барнауле днем 13 февраля

13 февраля 2026, 06:00, ИА Амител

Зима и деревья в снегу в Барнауле / Фото: amic.ru

От -12 до -17 градусов ожидается в Алтайском крае днем 13 февраля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, возможен туман. Ветер южный, 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле обещают -12...-14 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами возможна изморозь. Ветер южный, 2–7 м/с.