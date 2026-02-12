Таиланд намерен уменьшить безвизовый срок для туристов до 30 дней

Большинство путешественников проводят в стране меньше месяца

12 февраля 2026, 16:49, ИА Амител

Пляж, песок, море / Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Таиланд планирует пересмотреть визовую политику для граждан 93 стран и территорий, включая Россию. Период безвизового пребывания могут сократить с 60 до 30 дней, сообщает ТАСС со ссылкой на Bangkok Post.

Постоянный секретарь ведомства Наттхрия Тхавивонг заявила, что новый комитет под руководством представителя МИД уже занимается этим вопросом.

При этом чиновница подчеркнула: на туристической привлекательности страны изменение не скажется, поскольку средняя продолжительность пребывания иностранцев в Таиланде не превышает 21 дня. Тем, кто захочет остаться дольше, будет доступна стандартная процедура продления.

Идея сократить безвизовый срок обсуждается не впервые. Еще в марте 2025 года профильные ведомства пришли к принципиальному согласию: новая мера должна была ограничить возможности теневого бизнеса, который использует длительное безвизовое пребывание для нелегальной работы. Однако тогда решение так и не приняли.

По данным туриндустрии, дальнемагистральные путешественники обычно остаются в Таиланде на 14–21 день, а гости из соседних стран — около недели. Тем не менее в Ассоциации таиландских турагентов фиксируют рост числа иностранцев, ведущих нелегальную деятельность в королевстве.