Такой день. Возможная блокировка Google и рост коммунальных платежей на контроле Кремля

О главных событиях за 12 февраля

12 февраля 2026, 23:57, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов не исключил возможность блокировки Google на территории России. По словам парламентария, технически такие ограничения вполне осуществимы, однако в настоящий момент они могут не входить в число первоочередных мер.

Роскомнадзор может повременить с блокировкой и дождаться возвращения компании на российский рынок, чтобы взыскать с нее многомиллиардную задолженность.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал негативную реакцию россиян на повышение коммунальных платежей. Он заявил, что резкое повышение тарифов недопустимо, и анонсировал продолжение мониторинга ситуации.

«Таким резким оно быть не должно. Наша практика разбора обращений на прямой линии научила нас предметно разбираться с каждым случаем. Будем мониторить ситуацию».

Напомним, тарифы на ЖКУ выросли в январе 2026 года — предельное повышение составило 1,7%. С 1 октября ожидается новый этап индексации.

Осенью 2025 года автомобилисты Алтайского края столкнулись с напряженной ситуацией на АЗС: речь шла не только о ценах, но и о реальных случаях отказа в отпуске топлива. Две компании в регионе искусственно создавали ажиотаж и не продавали автомобилистам топливо, которое якобы закончилось, хотя на самом деле это было не так.

Проверка показала, что остатки топлива позволяли продолжать реализацию, а значит, отказы в отпуске были необоснованными.

После вмешательства контролирующих органов ситуация была урегулирована — компании устранили нарушения и продолжили реализацию ГСМ в штатном режиме.