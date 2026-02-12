Трое барнаульцев предстанут перед судом за избиение водителя из-за неоплаченного проезда

Молодые люди отказались платить, а на замечание водителя ответили насилием

12 февраля 2026, 18:20, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении троих жителей Барнаула, обвиняемых в хулиганстве с применением насилия на общественном транспорте. Материалы переданы в суд, сообщили в региональном управлении СКР.

Напомним, инцидент произошел в сентябре 2025 года. Молодые люди вышли на остановке в районе улицы Северо-Западной, не заплатив за проезд. Когда водитель автобуса потребовал оплатить поездку, пассажиры набросились на него с кулаками.

Избиение происходило прямо на глазах у пассажиров и прохожих. Один из фигурантов применил удушающий прием, в результате чего потерпевший на короткое время потерял сознание.

О случившемся очевидцы сообщили в соцсетях. Ход расследования находился на личном контроле прокурора Алтайского края Антона Германа. В надзорном ведомстве утвердили обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.