Нейросеть пришлось отучать от мата после месяца общения с людьми, недовольными ЖКХ

Президент НОТИМ Михаил Викторов отметил, что это свидетельствует об активной работе с гражданами

12 февраля 2026, 17:12, ИА Амител

Нейросеть, люди / Изображение сгенерировано Шедеврум от ИИ YandexART/ amic.ru

Российские разработчики голосового робота для управляющих компаний в сфере ЖКХ столкнулись с необходимостью переобучения нейросети из-за ее способности распознавать русский мат. Об этом сообщил ТАСС на Сибирском строительном форуме президент Национального объединения организаций в сфере технологий информационного моделирования (НОТИМ) Михаил Викторов.

«Приведу интересный пример: нейросеть обучается, и уже в первый месяц работы разработчики заметили, что она освоила нецензурную лексику. Как говорится, с кем поведешься, от того и наберешься. Поэтому эту проблему, конечно, пришлось решать. Но это также демонстрирует активную работу с нашими гражданами», — сказал он.

Викторов подчеркнул, что голосовые роботы значительно сокращают потребность в персонале кол-центров управляющих компаний, уменьшая численность сотрудников почти в пять-шесть раз.

«Вместо двадцати человек достаточно двух-трех, а нейросеть берет на себя 80–90% всех обращений», — отметил представитель объединения.

По его словам, статистика показывает, что 80% обращающихся остаются довольны ответами голосового помощника.

«Конечно, есть и нестандартные ситуации, когда люди в ярости или в панике, и тогда необходимо подключать живого оператора для принятия срочных мер», — заключил он.

