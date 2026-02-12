Нейросеть пришлось отучать от мата после месяца общения с людьми, недовольными ЖКХ
Президент НОТИМ Михаил Викторов отметил, что это свидетельствует об активной работе с гражданами
12 февраля 2026, 17:12, ИА Амител
Российские разработчики голосового робота для управляющих компаний в сфере ЖКХ столкнулись с необходимостью переобучения нейросети из-за ее способности распознавать русский мат. Об этом сообщил ТАСС на Сибирском строительном форуме президент Национального объединения организаций в сфере технологий информационного моделирования (НОТИМ) Михаил Викторов.
«Приведу интересный пример: нейросеть обучается, и уже в первый месяц работы разработчики заметили, что она освоила нецензурную лексику. Как говорится, с кем поведешься, от того и наберешься. Поэтому эту проблему, конечно, пришлось решать. Но это также демонстрирует активную работу с нашими гражданами», — сказал он.
Викторов подчеркнул, что голосовые роботы значительно сокращают потребность в персонале кол-центров управляющих компаний, уменьшая численность сотрудников почти в пять-шесть раз.
«Вместо двадцати человек достаточно двух-трех, а нейросеть берет на себя 80–90% всех обращений», — отметил представитель объединения.
По его словам, статистика показывает, что 80% обращающихся остаются довольны ответами голосового помощника.
«Конечно, есть и нестандартные ситуации, когда люди в ярости или в панике, и тогда необходимо подключать живого оператора для принятия срочных мер», — заключил он.
17:15:17 12-02-2026
спасибо что нейронка по фени не ботает...
Иначе я бы не "вывез" ... и не смог бы пояснить кто я такой по жизни ...
17:52:10 12-02-2026
Мне Збер заблочил карту за перевод тысячи рублей, потом позвонил их бот и минут десять читал мне лекцию для колхозников как будто я дегенерат в маразме, я все слушал, потом он говорит оцените нашу работу по шкале до десяти. Я говорю "ноль", он спрашивает "а что вас не устроило"? Тут я не выдержал и ответил ему нецензурно, хотя так не матерюсь.
18:03:05 12-02-2026
Гость (17:52:10 12-02-2026) Мне Збер заблочил карту за перевод тысячи рублей, потом позв... Этот бот сегодня "грелку" рвал в защиту горнолыжного курорта Манжерок. Привыкайте. Дальше будет хуже. А про "дегенератов в маразме" у бота прям из ушей сочилось. Мол "куда вы сивые в лаптях да к господам приблизиться желаете?"
18:11:53 12-02-2026
Ну видимо отличные спецы настраивали иишку
18:21:33 12-02-2026
чем морочить людям голову автоотвечиками, отключите вообще телефон, тогда и операторов вообще не нужно.
19:23:38 12-02-2026
А зачем отучать-то?
19:34:21 12-02-2026
Гость (19:23:38 12-02-2026) А зачем отучать-то? ... Детей плохому научит!
21:22:35 12-02-2026
Гость (19:34:21 12-02-2026) Детей плохому научит!... Это они вас чему бы не научили.
23:03:36 12-02-2026
Гость (19:34:21 12-02-2026) Детей плохому научит!...
Зачем детям звонить в управляйку?
06:17:10 13-02-2026
Очень понимаю тех людей, которые с матом разговаривали по поводу роста тарифов в ЖКХ. У меня тоже нежданно-негаданно порой в мыслях возникает самая матерная оценка этому событию, как и стоимости огурцов по 350 руб.Но огурцы -ладно, проживем без них.И главное-ладно бы эти деньги в государство шли.А то ведь в карман владельцу СГК и других " заводов,газет, пароходов", проживающему в жарких Эмиратах.Нехило некоторые якобы российские толстосумы устроились за рубежом. И ведь не ткается им на то, что о них россияне думают.
10:43:31 13-02-2026
"Мы матом не ругаемся, мы на нем разговариваем." (с)