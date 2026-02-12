В Белокурихе вместо главного стадиона появится ФОК — стоимость проекта 72,7 млн рублей

Контракт достался новосибирской компании по максимальной цене — других заявок на тендер не поступило

12 февраля 2026, 16:33, ИА Амител

Футбольный стадион, матч / Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

В Белокурихе началось строительство физкультурно‑оздоровительного комплекса открытого типа на месте бывшего стадиона "Центральный". Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Проект реализуется в рамках краевой адресной инвестиционной программы по заказу городской администрации. В декабре 2025 года был заключен контракт с новосибирским ООО "Архитектурно‑строительная компания 1" — компания оказалась единственным участником закупки.

Стоимость работ составит 72,7 млн рублей, а срок исполнения договора — до 7 сентября 2026 года. На текущий момент специалисты приступили к монтажу ограждения.

«В состав нового ФОКа войдут мини футбольное поле с искусственным газоном, экстрим‑площадка для скейтбордов, самокатов и роликовых коньков, легкоатлетический стадион с четырьмя беговыми дорожками, сектор для прыжков в длину, площадка для выполнения нормативов ГТО, сценический комплекс, а также трибуны и другие объекты», — указано в документах.

Напомним, что еще в 2023 году стадион посетил губернатор Виктор Томенко, который пообещал оказать содействие в ремонте. Тогда глава города Константин Базаров оценивал общие затраты на проектирование и строительство примерно в 40 млн рублей.

