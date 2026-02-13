Специально для влюбленных. Пять необычных мест для свиданий в Барнауле

13 февраля 2026, 08:45, ИА Амител

Влюбленная парочка / Иллюстрация сгенерирована Dall-E

Планируя свидание, мы мечтаем создать момент, который навсегда останется в памяти, — искренний, волнующий и особенный. Хотим поразить, удивить и оставить по-настоящему хорошее впечатление. Только как это сделать, если Барнаул — город маленький и все его тропы уже исхожены вдоль и поперек? А еще очень часто на первых свиданиях пары страшатся неловкого молчания — ведь пока еще непонятно, о чем говорить и какие общие интересы есть. Чтобы помочь влюбленным в преддверии Дня святого Валентина, корреспондент amic.ru Анастасия Ляпнева составила подборку идей для необычных свиданий, которые точно запомнятся и не будут скучными.

В сказку веди

Золотая рыбка / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

А пригласите-ка свое счастье в сказку. Точнее — в сказочный квест. В улочках старого Барнаула спрятаны небольшие фигурки литературных персонажей: кот ученый, золотая рыбка, чеховская Каштанка, Вий и многие другие, всем хорошо знакомые герои. Всего 24 фигурки.

Располагаются они в неожиданных местах: на перилах моста, на камне или на углу дома. Чтобы их все найти, нужно проявить внимание и смекалку. Зато сколько радости и смеха принесет каждая такая находка. Можно устроить соревнование: кто из вас первым увидит литературного героя. Или кто больше вспомнит фактов о нем. Молчать тут уж точно не получится. Но можно узнать много всего интересного о своем собеседнике: о любимых книгах и сказках, о забавных моментах из детства и еще другого-разного. Такое свидание уж точно запомнится.

Кстати: у каждой фигурки есть QR-код. При переходе можно услышать небольшой фрагмент из произведения или интересные факты о нем.

Где: в границах пр. Красноармейского, ул. Гоголя, Толстого, пр. Комсомольского. Карту (на всякий случай) смотрите по ссылке.

Сколько по времени: собрать полную коллекцию из 24 фигурок можно примерно за два часа неспешным шагом.

Прыжок в прошлое

Столб на красной линии в Барнауле / Фото: amic.ru

Еще один вариант свидания для любителей долгих прогулок: путешествие в прошлое Барнаула. Прекрасная возможность блеснуть своей эрудицией, да и самому узнать что-то новое. А потом это все обсудить.



В исторической части города вы наверняка замечали нанесенную на плитках красную линию. Это — туристический маршрут по некоторым достопримечательностям краевой столицы, где можно прослушать их историю. На основных точках этой линии установлены столбы. На каждом — QR-код, который подключает вас к аудиогиду. Переходишь — и погружаешься в прошлое на 200 или больше лет назад. Это может быть важное историческое событие или интересный факт о здании или людях. Прекрасная прогулка, которая связывает эпохи, здания, судьбы и вас двоих, идущих рука об руку.

Где: По улице Ползунова, пешеходной улице Мало-Тобольской, проспекту Ленина, улице Пушкина, площади Свободы. Маршрут кольцевой. То есть зайдя на любую из точек, можно двигаться как влево, так и вправо. Карта — здесь.

Сколько по времени: Общая протяженность красной линии Барнаула — 2 км. А точек — 20. Час занимает прослушивание аудиогида. Можно прослушать все истории, а можно выбрать самое интересное.

Когда третий не лишний

Прогулка с собакой / Фото: Анастасия Ляпнева

Любовь — это не только взгляды и слова, но и общее дело, которое наполняет сердца теплом и счастьем.

Выгул собак из городского приюта — как раз то доброе дело, которое подарит радость и вам двоим, и четвероногим пушистикам. Гуляя, играя, гладя питомцев, вы почувствуете, как между вами возникает особая связь.

К тому же это может стать своеобразной проверкой, готовы ли вы брать на себя ответственность за другое существо.

А вдруг это станет первым шагом к тому, чтобы у вас на двоих появился общий четырехлапый друг?

Блошиный рынок

Барахолка в Барнауле / Фото из архива amic.ru / Вячеслав Мельников

Да, в Барнауле еще остались такие удивительные стихийные рынки, на которых можно приобрести уникальные предметы старины или товары ручной работы. Здесь пахнет иссохшей бумагой, деревом и семейными тайнами. Здесь можно долго неспешно ходить, рассматривая диковины, обсуждая и удивляясь. Среди потрепанных обложек, потускневших украшений и игрушек с чужими историями вдруг вы найдете ту самую вещь, которая станет вашим талисманом и соединит вас в одно целое. Возможно, это красивая ваза или книга, которую можно читать вместе после работы. Блошиный рынок — это пространство, где прошлое становится поводом для разговоров.

Где: ул. Власихинская (у парковки ВДНХ). Пр. Космонавтов (у Китайского рынка).

Сколько по времени: час-полтора.

Полет к звездам

Колесо обозрения/фото: amic.ru

А поднимите-ка свою любовь к звездам. Ну или хотя бы покажите ей город с высоты птичьего полета. Свидание на колесе обозрения высотой с 19-этажный дом: красивая музыка, разноцветные огни, шампанское (безалкогольное!) — ну красота же.

В вечерний час с его высоты открывается вид на самые прекрасные уголки Барнаула: они мягко подсвечиваются сумерками, а внизу неторопливо идут домой счастливые люди. Провести это время с любимым человеком, сделать нежные фотографии на фоне угасающего заката — очень красиво и запомнится навсегда. Продлить свидание можно прогулкой по парку и разноцветным улицам, выпить согревающий напиток в ближайшем заведении. Сказка и только.

Где: в парке "Арлекино". Есть еще колесо в парке "Солнечный ветер", но там оно будет работать только весной.

Сколько по времени: Круг на колесе — 15 минут. Прогулка — сколько захотите.

А вообще, неважно, где пройдет ваше свидание. Ведь главное — возможность услышать и узнать друг друга, увидеть привычное по-новому и наполнить память общими воспоминаниями, которые будут согревать вас долгие годы. Ведь самое романтичное приключение — это совместное, пусть даже небольшое путешествие, полное открытий, доверия и радости от того, что вы вместе.