Командированный житель села обокрал знакомого во время визита в Бийске

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело

12 февраля 2026, 15:19, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Бийске полицейские задержали 48-летнего жителя Ельцовского района, которого подозревают в незаконном проникновении в дом и попытке кражи. О случившемся сообщили в пресс-службе МУ МВД "Бийское".

По информации ведомства, мужчина приехал в наукоград по рабочим делам, а после их завершения решил заехать в соседний поселок к старому знакомому. Дома хозяина он не застал. Тогда гость дернул за ручку входной двери — настолько резко, что старый замок не выдержал и сломался.

Поняв, что путь открыт, сельчанин зашел внутрь и начал осматривать комнаты в поисках ценных вещей. В доме он нашел золотое кольцо и попытался сразу его продать, однако сделать это не удалось. На этом мужчина не остановился и вновь вернулся в жилище знакомого, рассчитывая найти что-нибудь еще.

Во время повторного "визита" подозрительного гостя заметили соседи. Они сообщили хозяину дома, что в окнах мелькает неизвестный человек. Потерпевший сразу обратился в полицию. Прибывшие сотрудники задержали визитера прямо в доме — при нем находилось похищенное украшение.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ. На период следствия мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

