В Барнауле выработали комплексный подход к решению проблемы бездомных животных

Глава города поставил задачу усилить просветительскую работу среди владельцев животных, продолжить грантовую поддержку стерилизации и регистрации питомцев

12 февраля 2026, 16:40, ИА Амител

В Барнауле выработали подход к решению проблемы бездомных животных / Фото: barnaul.org

В администрации Барнаула под председательством главы города Вячеслава Франка состоялось расширенное совещание, посвященное ответственному обращению с животными на территории краевой столицы.

С подробным докладом о результатах работы в 2025 году и планах на текущий период выступила заместитель председателя комитета по благоустройству Ольга Беккер. Она сообщила, что в прошлом году на мероприятия по обращению с животными без владельцев было направлено свыше 19 миллионов рублей. В течение года с улиц города отловили более 940 животных, работа продолжается по контракту с БГОО "Ласка".

Также в 2025 году был заключен муниципальный контракт на содержание безнадзорных животных и поиск им новых хозяев. Срок содержания составляет 250 дней, параллельно ведется работа по пристройству.

«Если по истечении срока новые владельцы не найдены, животные остаются в приюте. В рамках этого контракта в 2025 году подрядной организацией содержалось более 120 безнадзорных животных, исполнение контракта еще продолжается», — отметила Ольга Беккер.

В текущем году практику планируют продолжить, аукцион на определение подрядчика намечен на март.

Важным инструментом регулирования численности животных остается грантовая поддержка. В 2025 году на средства муниципального гранта приют "Ласка" стерилизовал 780 домашних животных, чипировал полторы тысячи собак и построил 34 новых вольера.

В 2026 году администрация города продолжит эту практику: на конкурсной основе планируется распределить порядка 8 миллионов рублей. Эти средства позволят бесплатно стерилизовать более 660 домашних собак и чипировать свыше 1100 животных.

Отдельное внимание участники совещания уделили вопросам контроля и ответственности владельцев. С информацией о надзорной деятельности выступил начальник отдела государственного надзора управления ветеринарии Алтайского края Денис Зуев.

Он сообщил, что в 2025 году на территории края к административной ответственности в виде штрафа привлекли более 80 владельцев домашних животных, еще более 500 получили предостережения. С прошлого года в крае введена обязательная регистрация домашних собак, на сегодняшний день в Барнауле зарегистрировано около 16,5 тысячи животных.

«За отсутствие регистрации владельцы также могут быть привлечены к ответственности, только в прошлом году управлением возбуждено более 140 административных дел, все они переданы для рассмотрения в административные комиссии органов местного самоуправления», — подчеркнул Денис Зуев.

Председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич акцентировала внимание на стратегическом значении регистрации и чипирования. По ее словам, это был один из принципиальных моментов краевого закона, в разработке которого активно участвовали депутаты Барнаульской думы.

«Таким образом мы переходим от работы с последствиями безответственного отношения к животным к предупреждению ситуации», — сказала Галина Буевич.

Заместитель председателя БГОО "Ласка", руководитель приюта Софья Куликова обозначила ключевую причину сохранения численности безнадзорных животных — самовыгул собак, принадлежащих владельцам.

Именно хозяйские питомцы, оказавшись без контроля на улице, формируют нежелательное потомство и пополняют популяцию бездомных животных. В связи с этим приют ведет масштабную профилактическую работу.

В прошлом году удалось пристроить порядка 500 животных, всем желающим оказывается консультационная помощь.

«Преимущество, чтобы взять животных из приюта, в том, что в случае если что-то поменялось в жизненных обстоятельствах, животное по договору можно вернуть, но в целом процент возвратов у нас минимальный», — добавила Софья Куликова.

Подводя итоги обсуждения, глава города Вячеслав Франк дал принципиальную оценку текущей ситуации. Он констатировал, что, несмотря на проделанную большую работу, полученные результаты не удовлетворяют администрацию в полной мере.

«Необходимо обязательно продолжать работать как в части отлова безнадзорных животных, так и с владельцами домашних собак. Особое внимание должно быть уделено повышению ответственности среди владельцев, все должны понимать, что регистрация своих питомцев, стерилизация, недопущение самовыгула — это необходимость, влияющая в том числе на сокращение количества безнадзорных животных», — подчеркнул Вячеслав Франк.

Также он указал на необходимость усилить работу административных комиссий в части рассмотрения дел о нарушении требований к содержанию домашних собак.

По итогам совещания глава города поручил усилить просветительскую и воспитательную работу среди школьников и владельцев животных, обеспечить взаимодействие приюта "Ласка" с комитетом по образованию, внедрять тематические образовательные программы в учебных учреждениях.

Также поручено продолжить практику грантовой поддержки и организовать в весенний период выездное совещание на базе приюта с участием всех заинтересованных структур.