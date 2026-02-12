В Apple объяснили массовую блокировку аккаунтов россиян сбоем нейросети

Разблокировка идет вручную и занимает до пяти часов

12 февраля 2026, 23:05, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

Массовая блокировка Apple ID, с которой столкнулись тысячи россиян, оказалась следствием сбоя в работе искусственного интеллекта. Как выяснил Shot, корпорация запустила нейросеть для автоматического выявления пользователей, попадающих под санкции США и ЕС.

Однако алгоритм сработал топорно: ИИ сопоставлял только фамилию и дату рождения, не учитывая другие данные. В результате под раздачу попали около 40 тысяч владельцев "яблочных" устройств, чьи имена случайно совпали с фигурантами санкционных баз.

На восстановление доступа к аккаунту уходит до пяти часов — процесс идет вручную, и многим уже удалось вернуть контроль над своими профилями.