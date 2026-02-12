Отельеры объявили бойкот популярному агрегатору из-за большой комиссии
Крупные гостиничные сети пригрозили уйти с популярной платформы после повышения тарифа
12 февраля 2026, 22:30, ИА Амител
На Уральском форуме рестораторов и отельеров в Челябинске представители гостиничного бизнеса заявили о начале открытого противостояния с одним из крупнейших российских агрегаторов бронирования. Поводом стало повышение комиссии до 17% с 1 февраля 2026 года.
Основатель сети отелей "Русские сезоны" Владимир Масютин отметил, что крупные игроки рынка собрались в Москве, чтобы выработать единую стратегию. В письме агрегатору они потребовали пересмотреть тарифную политику, указав на рост НДС, введение туристического налога и падение загрузки, сообщает "КП-Челябинск".
«Мы будем бороться за каждый процент. В противном случае мы готовы уйти — мы не хотим быть таксистами. Не должно быть так, что загрузка падает, государство пытается нам помочь, а агрегаторы забирают эти деньги себе», — заявил Масютин.
Некоторые сети начали отказываться от услуг платформы, не дожидаясь ответа. Эффект не заставил себя ждать: 10 февраля агрегатор согласился на переговоры. По словам Масютина, это беспрецедентный случай для российского гостиничного рынка.
Отмечается, что конкуренты платформы мгновенно воспользовались ситуацией. Рост бронирований через другие каналы в разы превысил объем заказов, потерянных из-за бойкота (а те, по словам отельеров, обычно не превышали 5% от выручки).
23:00:20 12-02-2026
В свою очередь, учитывая то, как Озон поднимает ставку для продавцов в этом году уже в шестой раз, им стоит подумать о других маркетплейсах.
Конечно пока их сервера не начали устаревать 🤣
07:06:31 13-02-2026
Гость (23:00:20 12-02-2026) В свою очередь, учитывая то, как Озон поднимает ставку для п... Попробуйте через СДЭК доставить что-то объемное из других регионов. Озон вам покажется милашкой.
23:22:43 12-02-2026
Его что нельзя называть?
09:06:04 13-02-2026
Гость (23:22:43 12-02-2026) Его что нельзя называть?... Яндекс)
07:14:08 13-02-2026
