Отельеры объявили бойкот популярному агрегатору из-за большой комиссии

Крупные гостиничные сети пригрозили уйти с популярной платформы после повышения тарифа

12 февраля 2026, 22:30, ИА Амител

Владимир Масютин, Основатель сети отелей "Русские сезоны" / Фото: Любовь Ланчева / "КП-Челябинск"

На Уральском форуме рестораторов и отельеров в Челябинске представители гостиничного бизнеса заявили о начале открытого противостояния с одним из крупнейших российских агрегаторов бронирования. Поводом стало повышение комиссии до 17% с 1 февраля 2026 года.

Основатель сети отелей "Русские сезоны" Владимир Масютин отметил, что крупные игроки рынка собрались в Москве, чтобы выработать единую стратегию. В письме агрегатору они потребовали пересмотреть тарифную политику, указав на рост НДС, введение туристического налога и падение загрузки, сообщает "КП-Челябинск".

«Мы будем бороться за каждый процент. В противном случае мы готовы уйти — мы не хотим быть таксистами. Не должно быть так, что загрузка падает, государство пытается нам помочь, а агрегаторы забирают эти деньги себе», — заявил Масютин.

Некоторые сети начали отказываться от услуг платформы, не дожидаясь ответа. Эффект не заставил себя ждать: 10 февраля агрегатор согласился на переговоры. По словам Масютина, это беспрецедентный случай для российского гостиничного рынка.

Отмечается, что конкуренты платформы мгновенно воспользовались ситуацией. Рост бронирований через другие каналы в разы превысил объем заказов, потерянных из-за бойкота (а те, по словам отельеров, обычно не превышали 5% от выручки).