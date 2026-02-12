НОВОСТИОбщество

Отельеры объявили бойкот популярному агрегатору из-за большой комиссии

12 февраля 2026, 22:30, ИА Амител

Владимир Масютин, Основатель сети отелей "Русские сезоны" / Фото: Любовь Ланчева / "КП-Челябинск"
На Уральском форуме рестораторов и отельеров в Челябинске представители гостиничного бизнеса заявили о начале открытого противостояния с одним из крупнейших российских агрегаторов бронирования. Поводом стало повышение комиссии до 17% с 1 февраля 2026 года.

Основатель сети отелей "Русские сезоны" Владимир Масютин отметил, что крупные игроки рынка собрались в Москве, чтобы выработать единую стратегию. В письме агрегатору они потребовали пересмотреть тарифную политику, указав на рост НДС, введение туристического налога и падение загрузки, сообщает "КП-Челябинск".

«Мы будем бороться за каждый процент. В противном случае мы готовы уйти — мы не хотим быть таксистами. Не должно быть так, что загрузка падает, государство пытается нам помочь, а агрегаторы забирают эти деньги себе», — заявил Масютин.

Некоторые сети начали отказываться от услуг платформы, не дожидаясь ответа. Эффект не заставил себя ждать: 10 февраля агрегатор согласился на переговоры. По словам Масютина, это беспрецедентный случай для российского гостиничного рынка.

Отмечается, что конкуренты платформы мгновенно воспользовались ситуацией. Рост бронирований через другие каналы в разы превысил объем заказов, потерянных из-за бойкота (а те, по словам отельеров, обычно не превышали 5% от выручки).

цены

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

23:00:20 12-02-2026

В свою очередь, учитывая то, как Озон поднимает ставку для продавцов в этом году уже в шестой раз, им стоит подумать о других маркетплейсах.
Конечно пока их сервера не начали устаревать 🤣

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:06:31 13-02-2026

Гость (23:00:20 12-02-2026) В свою очередь, учитывая то, как Озон поднимает ставку для п... Попробуйте через СДЭК доставить что-то объемное из других регионов. Озон вам покажется милашкой.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:22:43 12-02-2026

Его что нельзя называть?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:06:04 13-02-2026

Гость (23:22:43 12-02-2026) Его что нельзя называть?... Яндекс)

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:14:08 13-02-2026

Вот беда то ещё!
Как жить дальше то?

  -4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров