Безруков и Певцов могут сменить Богомолова на должности ректора Школы-студии МХАТ

12 февраля 2026, 13:47, ИА Амител

Константин Богомолов / Фото: @konstantinbogomolov

Стали известны потенциальные кандидаты на пост ректора Школы‑студии МХАТ — должность, которую намерен покинуть Константин Богомолов. Информацию ТАСС предоставили инсайдеры, близкие к Ученому совету учебного заведения.

Среди основных претендентов на вакантный пост фигурируют народные артисты РФ: Сергей Безруков, Евгений Писарев и Дмитрий Певцов. Собеседник агентства уточнил, что изначально выбор стоял между Богомоловым, Певцовым и Безруковым.

Особо отмечена кандидатура Евгения Писарева — художественного руководителя Московского драматического театра имени Пушкина, который имеет тесные связи со Школой‑студией МХАТ.

«Он там преподает, студенты его любят», — подчеркнул инсайдер.

Ранее Константин Богомолов официально сообщил о подаче прошения об освобождении от обязанностей ректора Школы‑студии МХАТ. При этом конкретная причина его решения остается неизвестной — режиссер ее не раскрыл.