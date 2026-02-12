Безруков и Певцов могут сменить Богомолова на должности ректора Школы-студии МХАТ
12 февраля 2026, 13:47, ИА Амител
Стали известны потенциальные кандидаты на пост ректора Школы‑студии МХАТ — должность, которую намерен покинуть Константин Богомолов. Информацию ТАСС предоставили инсайдеры, близкие к Ученому совету учебного заведения.
Среди основных претендентов на вакантный пост фигурируют народные артисты РФ: Сергей Безруков, Евгений Писарев и Дмитрий Певцов. Собеседник агентства уточнил, что изначально выбор стоял между Богомоловым, Певцовым и Безруковым.
Особо отмечена кандидатура Евгения Писарева — художественного руководителя Московского драматического театра имени Пушкина, который имеет тесные связи со Школой‑студией МХАТ.
«Он там преподает, студенты его любят», — подчеркнул инсайдер.
Ранее Константин Богомолов официально сообщил о подаче прошения об освобождении от обязанностей ректора Школы‑студии МХАТ. При этом конкретная причина его решения остается неизвестной — режиссер ее не раскрыл.
Вместо одного Богомолова двое безрукопевцов?