Apple массово блокирует покупки и подписки у российских пользователей

Пользователи получают уведомления о том, что их данные "частично совпадают" с данными лиц из санкционных баз

12 февраля 2026, 21:02, ИА Амител

Телефон в руке / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Американская корпорация Apple ужесточила проверки российских аккаунтов. Пользователи начали массово получать уведомления о блокировке покупок и оформления подписок из-за того, что их персональные данные якобы совпадают со сведениями лиц, находящихся под санкциями США или других государств. Об этом сообщает портал iPhones.ru.

В уведомлении, которое попало в распоряжение портала, Apple объясняет ограничения необходимостью соблюдать действующее законодательство. Компания предлагает пройти верификацию: перейти на специальную страницу и загрузить скан паспорта или иного удостоверения личности с фотографией и датой рождения.

По данным iPhones.ru, первые случаи блокировок фиксировали еще в выходные, однако теперь проблема приобрела массовый характер. Ограничения касаются не только App Store и подписок — блокироваться могут любые платежи, проводимые через аккаунт, включая операции с Apple Pay.

Авторы портала поясняют, что уведомление о "совпадении данных" — результат автоматической сверки с санкционными базами. Совпадение может быть случайным и возникать из-за одинаковых имени и фамилии, различий в транслитерации либо частичного совпадения по набору полей.

Apple ушла с российского рынка весной 2022 года, ограничив поставки техники и работу ряда сервисов, однако до последнего времени компания продолжала обслуживать существующие аккаунты и принимать платежи.