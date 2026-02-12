В Госдуме допустили блокировку Google в России
Депутат Андрей Свинцов заявил, что технически это реализуемо, но сейчас меры могут быть не приоритетными
12 февраля 2026, 19:02, ИА Амител
Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов не исключил возможность блокировки Google на территории России. Соответствующее заявление он сделал в эфире радиостанции "Говорит Москва".
По словам парламентария, технически такие ограничения вполне осуществимы, однако в настоящий момент они могут не входить в число первоочередных мер.
«На мой взгляд, это вполне технически реализуемо», — заявил Свинцов.
Депутат также предположил, что Роскомнадзор может повременить с блокировкой и дождаться возвращения компании на российский рынок, чтобы взыскать с нее многомиллиардную задолженность.
Речь идет о неустойке за блокировку каналов российских телевещателей на видеохостинге YouTube. Сумма долга Google достигла 91,5 квинтиллиона рублей.
Ранее домен видеохостинга YouTube исчез из DNS-серверов Роскомнадзора, что может свидетельствовать о фактической полной блокировке сервиса на территории России.
19:07:13 12-02-2026
в разнос ребята пошли
20:47:39 12-02-2026
А вот это уже не по кайфу
19:07:40 12-02-2026
Результаты поиска Алисы: « hi-tech.mail.ru: Блокировка сервисов Google в России может означать, что использование Android-смартфонов станет практически невозможным. Под блокировку могут попасть практически все утилиты Google, включая хранилище Google Диск, почту Gmail и другие. Кроме того, россияне могут потерять возможность получать уведомления от банковских приложений, так как в них используются push-сообщения от Google». Это они не исключают???😡
19:23:02 12-02-2026
истерика у ребят
истерика у ребят
07:14:12 13-02-2026
Гость (19:07:40 12-02-2026) Результаты поиска Алисы: « hi-tech.mail.ru: Блокировка серви... Не всё Алиса сказала. Гугл карты, он-лайн мониторы погоды и всего прочего тоже тогда накроются.
19:13:31 12-02-2026
Ну наконец-то серьезные проблемы обозначили
19:19:09 12-02-2026
Как бы дураков, с ЗП из бюджета более 500 тысяч, заблокировать...
19:50:03 12-02-2026
Ну то есть он хочет отключить интернет вовсе) Прекрасный план, надежный, как швейцарские часы)
20:13:13 12-02-2026
Интересно, жители какого региона России испортили себе карму, избрав этого "инициатора"? Сколько уже предложений этого чела было реализовано?
20:13:55 12-02-2026
облако гугл, облако амазон, клаудфларе, дижиталоушен... и чего делать-то потом в оставшемся сегменте. домовой чат с шлагбаумом, да новости несмешные читать
22:41:18 12-02-2026
А что, жили же деды без интернета.
Зато в семьях по 10 детей станет! Чем еще заниматься? :)
22:48:40 12-02-2026
Дума с ума сходит?
08:51:42 13-02-2026
Этот персонаж идиот.
09:09:51 13-02-2026
а планов по блокировке свинцова у госдумы нет?
11:16:28 13-02-2026
Прежде чем блокировать эти сервисы,надо свои создать.А,то что они там говорят,все вода.
12:11:51 13-02-2026
