В Госдуме допустили блокировку Google в России

Депутат Андрей Свинцов заявил, что технически это реализуемо, но сейчас меры могут быть не приоритетными

12 февраля 2026, 19:02, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов не исключил возможность блокировки Google на территории России. Соответствующее заявление он сделал в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По словам парламентария, технически такие ограничения вполне осуществимы, однако в настоящий момент они могут не входить в число первоочередных мер.

«На мой взгляд, это вполне технически реализуемо», — заявил Свинцов.

Депутат также предположил, что Роскомнадзор может повременить с блокировкой и дождаться возвращения компании на российский рынок, чтобы взыскать с нее многомиллиардную задолженность.

Речь идет о неустойке за блокировку каналов российских телевещателей на видеохостинге YouTube. Сумма долга Google достигла 91,5 квинтиллиона рублей.

Ранее домен видеохостинга YouTube исчез из DNS-серверов Роскомнадзора, что может свидетельствовать о фактической полной блокировке сервиса на территории России.