В Госдуме допустили блокировку Google в России

Депутат Андрей Свинцов заявил, что технически это реализуемо, но сейчас меры могут быть не приоритетными

12 февраля 2026, 19:02, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов не исключил возможность блокировки Google на территории России. Соответствующее заявление он сделал в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По словам парламентария, технически такие ограничения вполне осуществимы, однако в настоящий момент они могут не входить в число первоочередных мер.

«На мой взгляд, это вполне технически реализуемо», — заявил Свинцов.

Депутат также предположил, что Роскомнадзор может повременить с блокировкой и дождаться возвращения компании на российский рынок, чтобы взыскать с нее многомиллиардную задолженность.

Речь идет о неустойке за блокировку каналов российских телевещателей на видеохостинге YouTube. Сумма долга Google достигла 91,5 квинтиллиона рублей.

Ранее домен видеохостинга YouTube исчез из DNS-серверов Роскомнадзора, что может свидетельствовать о фактической полной блокировке сервиса на территории России.

Комментарии 16

Гость

19:07:13 12-02-2026

в разнос ребята пошли

4

20:47:39 12-02-2026

Гость (19:07:13 12-02-2026) в разнос ребята пошли ... А вот это уже не по кайфу

Гость

19:07:40 12-02-2026

Результаты поиска Алисы: « hi-tech.mail.ru: Блокировка сервисов Google в России может означать, что использование Android-смартфонов станет практически невозможным. Под блокировку могут попасть практически все утилиты Google, включая хранилище Google Диск, почту Gmail и другие. Кроме того, россияне могут потерять возможность получать уведомления от банковских приложений, так как в них используются push-сообщения от Google». Это они не исключают???😡

Гость

19:23:02 12-02-2026

истерика у ребят

Гость

07:14:12 13-02-2026

Гость (19:07:40 12-02-2026) Результаты поиска Алисы: « hi-tech.mail.ru: Блокировка серви... Не всё Алиса сказала. Гугл карты, он-лайн мониторы погоды и всего прочего тоже тогда накроются.

Гость

19:13:31 12-02-2026

Ну наконец-то серьезные проблемы обозначили

Гость

19:19:09 12-02-2026

Как бы дураков, с ЗП из бюджета более 500 тысяч, заблокировать...

Гость

19:50:03 12-02-2026

Ну то есть он хочет отключить интернет вовсе) Прекрасный план, надежный, как швейцарские часы)

Гостья

20:13:13 12-02-2026

Интересно, жители какого региона России испортили себе карму, избрав этого "инициатора"? Сколько уже предложений этого чела было реализовано?

Гость

20:13:55 12-02-2026

облако гугл, облако амазон, клаудфларе, дижиталоушен... и чего делать-то потом в оставшемся сегменте. домовой чат с шлагбаумом, да новости несмешные читать

Гость

22:41:18 12-02-2026

А что, жили же деды без интернета.
Зато в семьях по 10 детей станет! Чем еще заниматься? :)

Гость

22:48:40 12-02-2026

Дума с ума сходит?

Гость

08:51:42 13-02-2026

Этот персонаж идиот.

мимопроходил

09:09:51 13-02-2026

а планов по блокировке свинцова у госдумы нет?

Гость

11:16:28 13-02-2026

Прежде чем блокировать эти сервисы,надо свои создать.А,то что они там говорят,все вода.

Гость

12:11:51 13-02-2026

Продам комп. Проц. Ryzen...

