Мужчина погиб при утреннем пожаре в селе Алтайского края

К моменту прибытия спасателей жилой дом был охвачен открытым огнем

12 февраля 2026, 16:17, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МЧС Алтайского края

В Шелаболихинском районе Алтайского края утром 12 февраля произошел смертельный пожар в частном доме. В результате возгорания погиб мужчина.

Сообщение о пожаре в селе Шелаболиха поступило на пульт диспетчера около 06:40. К моменту прибытия спасателей жилой дом был охвачен открытым огнем. Площадь возгорания составила 36 квадратных метров.

В тушении участвовали десять человек личного состава и четыре единицы спецтехники. Огонь повредил стены и потолочные перекрытия, уничтожил крышу здания, а также личные вещи, находившиеся внутри дома.

При ликвидации возгорания в одной из комнат на полу был обнаружен погибший мужчина, сообщили в МЧС Алтайского края. По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.