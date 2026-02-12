Мужчина погиб при утреннем пожаре в селе Алтайского края
К моменту прибытия спасателей жилой дом был охвачен открытым огнем
12 февраля 2026, 16:17, ИА Амител
В Шелаболихинском районе Алтайского края утром 12 февраля произошел смертельный пожар в частном доме. В результате возгорания погиб мужчина.
Сообщение о пожаре в селе Шелаболиха поступило на пульт диспетчера около 06:40. К моменту прибытия спасателей жилой дом был охвачен открытым огнем. Площадь возгорания составила 36 квадратных метров.
В тушении участвовали десять человек личного состава и четыре единицы спецтехники. Огонь повредил стены и потолочные перекрытия, уничтожил крышу здания, а также личные вещи, находившиеся внутри дома.
При ликвидации возгорания в одной из комнат на полу был обнаружен погибший мужчина, сообщили в МЧС Алтайского края. По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.
Комментарии 0