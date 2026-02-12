Школьницу из Подмосковья госпитализировали после удара током в ванной из-за пауэрбанка

Врачи диагностировали амнезию

12 февраля 2026, 22:04, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

14-летняя жительница Подмосковья смотрела ролики в TikTok, лежа в ванне. Когда зарядка смартфона почти иссякла, девочка подключила его к пауэрбанку и продолжила листать ленту. Вода попала на провод, и школьницу ударило током, сообщает Shot.

Родители прибежали на крик и нашли дочь без сознания в воде. Ребенка экстренно доставили в центр имени Рошаля. Врачи диагностировали внезапную потерю сознания с утратой мышечного тонуса и снижение мозгового кровоснабжения. Амнезия длилась около 15 минут.

Сейчас девочка уже выписана и чувствует себя хорошо.