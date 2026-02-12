Школьницу из Подмосковья госпитализировали после удара током в ванной из-за пауэрбанка
Врачи диагностировали амнезию
12 февраля 2026, 22:04, ИА Амител
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
14-летняя жительница Подмосковья смотрела ролики в TikTok, лежа в ванне. Когда зарядка смартфона почти иссякла, девочка подключила его к пауэрбанку и продолжила листать ленту. Вода попала на провод, и школьницу ударило током, сообщает Shot.
Родители прибежали на крик и нашли дочь без сознания в воде. Ребенка экстренно доставили в центр имени Рошаля. Врачи диагностировали внезапную потерю сознания с утратой мышечного тонуса и снижение мозгового кровоснабжения. Амнезия длилась около 15 минут.
Сейчас девочка уже выписана и чувствует себя хорошо.
23:11:25 12-02-2026
Повербанк был включен в сеть, либо это первый оргазм.
08:09:37 13-02-2026
там всего 5 вольт,пауэрбанк - это просто батарейка.
18:57:23 13-02-2026
Гость (08:09:37 13-02-2026) там всего 5 вольт,пауэрбанк - это просто батарейка.... Да хоть 100 вольт, убивает сила тока, которая измеряется в Амперах, understand?