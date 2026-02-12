Раненого при стрельбе в техникуме Анапы библиотекаря экстренно доставят в Краснодар

Состояние женщины остается тяжелым

12 февраля 2026, 20:01, ИА Амител

Заведующую библиотекой Анапского техникума, пострадавшую при вооруженном нападении, транспортируют санитарной авиацией в Краснодар. По данным Shot, женщина находится в тяжелом состоянии.

Тем временем следствие расширяет круг фигурантов. Уголовное дело возбуждено в отношении 64-летнего деда стрелка. Пенсионер обвиняется в нарушении правил хранения огнестрельного оружия.

Именно у него подросток похитил охотничье ружье ТОЗ-34ЕР 12-го калибра, из которого затем открыл стрельбу в здании техникума. Мужчине грозит до шести месяцев ареста.

Кроме того, задержан одногруппник нападавшего. По версии следствия, еще в ноябре 2025 года он узнал о планах приятеля, но вместо того чтобы предотвратить преступление, всячески подстрекал его к нападению. В настоящее время он находится на допросе.

Напомним, один человек погиб в результате стрельбы в техникуме в Анапе. 55-летний охранник закрыл собой студентов от пуль.