Диетолог объяснила, кому нельзя есть яблоки с кожурой

При чувствительном кишечнике и плохой обработке фрукт может навредить

12 февраля 2026, 21:31, ИА Амител

Яблоки в руках / Фото: unsplash.com

Врач-диетолог и нутрициолог София Кованова в беседе с aif.ru рассказала, что яблочная кожура полезна далеко не для всех. Несмотря на высокое содержание клетчатки — до половины от всего плода, — некоторым людям от нее лучше отказаться.

По словам специалиста, при хорошей обработке яблоки с кожурой можно есть и детям, и взрослым: клетчатка помогает снижать уровень сахара в крови. Однако проблема кроется в качестве фрукта и состоянии здоровья человека.

«Снимают кожуру те, у кого чувствительный кишечник. Им яблоко с кожурой лучше запечь», — пояснила Кованова.

Отдельно эксперт обратила внимание на внешний вид плода. Если кожура тонкая — счищать ее не стоит. Но толстая и блестящая кожица — признак обработки воском. Обычное ополаскивание водой такой налет не смывает.