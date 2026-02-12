В Новосибирске мужчина застрелил соседа и его жену, с которыми слишком часто ссорился
Прибывшие на место полицейские задержали стрелявшего
12 февраля 2026, 14:16, ИА Амител
В Новосибирске арестован мужчина, обвиняемый в убийстве супружеской пары. По данным Следственного управления СК по региону и главка МВД, подозреваемый застрелил соседей из ружья.
По версии следствия, конфликт между сторонами тянулся с прошлого года. Трагедия произошла вечером 9 февраля. 41‑летний мужчина, увидев, что сосед с супругой заходят во двор, взял ружье, вышел наружу и несколько раз выстрелил в пару.
От полученных ранений мужчина и женщина скончались на месте. Как уточнили в ГУ МВД, прибывшие на место полицейские задержали стрелявшего. Подозреваемому предъявлено обвинение в убийстве двух лиц. Суд принял решение о его заключении под стражу.
Предварительное расследование показало, что ссоры между соседями нередко возникали после совместного употребления спиртного. В январе обвиняемый вместе с женой дважды обращались в полицию.
Они утверждали, что сосед повредил их автомобиль и угрожал им. Оба заявления были проверены, по ним приняты соответствующие решения.
Погибший мужчина был инвалидом без ног. У убитой пары осталась двухлетняя дочь — девочку поместили в учреждение для детей, которые остались без попечения родителей.
14:25:03 12-02-2026
Тут то же виновато ЖКХ ?
15:04:08 12-02-2026
Похоже на смертельную битву бухлозавров. Пусть следствие установит средние ежемесячные траты на алкоголь участниками обеих команд.