В Новосибирске мужчина застрелил соседа и его жену, с которыми слишком часто ссорился

12 февраля 2026, 14:16, ИА Амител

На месте трагедии работали следователи / Фото: СКР по НСО

В Новосибирске арестован мужчина, обвиняемый в убийстве супружеской пары. По данным Следственного управления СК по региону и главка МВД, подозреваемый застрелил соседей из ружья.

По версии следствия, конфликт между сторонами тянулся с прошлого года. Трагедия произошла вечером 9 февраля. 41‑летний мужчина, увидев, что сосед с супругой заходят во двор, взял ружье, вышел наружу и несколько раз выстрелил в пару.

От полученных ранений мужчина и женщина скончались на месте. Как уточнили в ГУ МВД, прибывшие на место полицейские задержали стрелявшего. Подозреваемому предъявлено обвинение в убийстве двух лиц. Суд принял решение о его заключении под стражу.

Предварительное расследование показало, что ссоры между соседями нередко возникали после совместного употребления спиртного. В январе обвиняемый вместе с женой дважды обращались в полицию.

Они утверждали, что сосед повредил их автомобиль и угрожал им. Оба заявления были проверены, по ним приняты соответствующие решения.

Погибший мужчина был инвалидом без ног. У убитой пары осталась двухлетняя дочь — девочку поместили в учреждение для детей, которые остались без попечения родителей.

