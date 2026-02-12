Температура в Алтайском крае опустится до -30 градусов в День святого Валентина

Синоптики обещают почти безветренную и очень холодную погоду

12 февраля 2026, 20:36, ИА Амител

Морозы в Барнауле / Фото: amic.ru

К пятнице в Алтайском крае наступит апогей февральской стужи. По данным регионального ЦГМС, ближайшие двое суток (13 и 14 февраля) станут самыми холодными на этой неделе — местами столбики термометров опустятся до -31 градуса. Однако уже к воскресенью природа сменит гнев на милость: синоптики обещают резкое потепление до -5 градусов.

Самая низкая температура ожидается в ночь на 13 февраля. В некоторых районах края мороз окрепнет до -31 градуса. Днем воздух прогреется лишь до -12…-17, а солнце так и не покажется — осадков не прогнозируют, зато утро окутают изморозь и туман. Ветер южный, 2–7 м/с, с редкими порывами до 12 м/с.

В ночь на 14 февраля ситуация повторится: -20…-25 градусов, местами до -30. Днем станет чуть комфортнее: -10…-15, а на юге края воздух и вовсе прогреется до -5. Но расслабляться рано — утренние туманы и изморозь никуда не денутся.

Уже 15 февраля зима начнет сдавать позиции. Ночью ожидается -16…-21 градус, по восточным районам — до -26, а вот днем — настоящая оттепель: -5…-10 градусов. Ветер по-прежнему южный, осадков не ожидается, но утро снова встретит туманом.

Краевая столица разделит участь региона. Ночные температуры в ближайшие дни будут держаться в диапазоне -23…-26 градусов. Днем 13 февраля столбики термометров покажут -12…-14 градусов, 14 февраля — 10…12 градусов ниже нуля, а 15 февраля барнаульцы смогут выдохнуть: потеплеет до -5…-7. Ни снега, ни дождя — только морозная тишина.