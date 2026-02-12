Кремль взял на контроль рост коммунальных платежей

Дмитрий Песков заявил, что резкое повышение тарифов недопустимо, и анонсировал продолжение мониторинга ситуации

12 февраля 2026, 19:34, ИА Амител

Счет за ЖКХ / Фото: amic.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал негативную реакцию россиян на повышение коммунальных платежей. По его словам, практика прямой линии выработала у властей привычку предметно рассматривать каждое обращение граждан, касающееся квитанций и цен на ЖКУ, сообщает РБК.

«Таким резким оно быть не должно. Наша практика разбора обращений на прямой линии научила нас предметно разбираться с каждым случаем. Будем мониторить ситуацию», — заявил Песков, подчеркнув, что тема остается на повестке дня.

Напомним, тарифы на ЖКУ выросли в январе 2026 года — предельное повышение составило 1,7%. С 1 октября ожидается новый этап индексации. Самый значительный рост прогнозируется в Ставропольском крае (22%), Дагестане (19,7%) и Тамбовской области (17,5%).

В конце 2025 года президент Владимир Путин объяснил повышение тарифов инфляцией, отметив, что главное, чтобы цены росли "в меру" и не приобретали стихийный характер. Контроль за этим, по его словам, должны вести ФАС и региональные комиссии.

Отдельная причина роста платежей — удвоение повышающего коэффициента для тех, кто не установил счетчики на воду. Он вырос с 1,5 до 3.

В Госдуме пояснили, что мера направлена против махинаций, когда в квартире живет больше людей, чем официально зарегистрировано. В Москве после введения этой практики уровень установки приборов учета достиг 90%.

Федеральная антимонопольная служба уже пообещала проверить экономическую обоснованность новых тарифов.