Кремль взял на контроль рост коммунальных платежей
Дмитрий Песков заявил, что резкое повышение тарифов недопустимо, и анонсировал продолжение мониторинга ситуации
12 февраля 2026, 19:34, ИА Амител
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал негативную реакцию россиян на повышение коммунальных платежей. По его словам, практика прямой линии выработала у властей привычку предметно рассматривать каждое обращение граждан, касающееся квитанций и цен на ЖКУ, сообщает РБК.
«Таким резким оно быть не должно. Наша практика разбора обращений на прямой линии научила нас предметно разбираться с каждым случаем. Будем мониторить ситуацию», — заявил Песков, подчеркнув, что тема остается на повестке дня.
Напомним, тарифы на ЖКУ выросли в январе 2026 года — предельное повышение составило 1,7%. С 1 октября ожидается новый этап индексации. Самый значительный рост прогнозируется в Ставропольском крае (22%), Дагестане (19,7%) и Тамбовской области (17,5%).
В конце 2025 года президент Владимир Путин объяснил повышение тарифов инфляцией, отметив, что главное, чтобы цены росли "в меру" и не приобретали стихийный характер. Контроль за этим, по его словам, должны вести ФАС и региональные комиссии.
Отдельная причина роста платежей — удвоение повышающего коэффициента для тех, кто не установил счетчики на воду. Он вырос с 1,5 до 3.
В Госдуме пояснили, что мера направлена против махинаций, когда в квартире живет больше людей, чем официально зарегистрировано. В Москве после введения этой практики уровень установки приборов учета достиг 90%.
Федеральная антимонопольная служба уже пообещала проверить экономическую обоснованность новых тарифов.
19:48:09 12-02-2026
Днём ранее он же говорил, что невозможно представить чтобы военные пользовались телеграмом.
Получается до этого тарифы росли бесконтрольно?
19:55:37 12-02-2026
по тарифам на воду: зачем из-за Москвы наказывать всю страну. Наши законодатели дальше Москвы не видят.
21:21:29 12-02-2026
гость (19:55:37 12-02-2026) по тарифам на воду: зачем из-за Москвы наказывать всю страну... Платежку посмотрите. Много совсем не за воду. Только содержание помещения и капремонт почти 33р за 1 м кв. За весь прошлый год не видел, что бы кто-то что-то содержал или ремонтировал.
01:45:13 14-02-2026
Гость (21:21:29 12-02-2026) Платежку посмотрите. Много совсем не за воду. Только содержа... Содержат и ремонтируют когда жильцы борются за дом,а когда по течению плывут там доят
20:42:00 12-02-2026
слова пустые (про контроль над платежками ЖКХ)
как взять под контроль, когда ЖКХ у нас в частных руках?
ЖКХ касается всей жизни россиян, отдать ЖКХ в руки частникам - так только враги могут сделать
и сделали в 90- гг.
21:05:34 12-02-2026
гость (20:42:00 12-02-2026) слова пустые (про контроль над платежками ЖКХ)как взять ... Посмотрите. Три года ЖКХ были в 90-е на одном уровне (Гребаный Чубайс подсуропил). В начале 90-х годов тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения поддерживались на чрезвычайно низком уровне и дотировались из бюджета на 90 %. Квартирная плата, включающая платежи населения за коммунальные услуги, составляла около 2,5 % среднего дохода семьи.
21:07:27 12-02-2026
Кто не верит - погуглите.
22:44:59 12-02-2026
Сам сотворил проблему и сами контролируют, полное лицемерие.
23:02:01 12-02-2026
А после выборов в Думу будет ещё одно повышение тарифов. Не забудьте сказать спасибо
06:31:04 13-02-2026
Бот для работы с обращениями клиентов компании ЖКХ пришлось отучать от мата всего через месяц
Руководитель компании считает, что это показатель активного взаимодействия с гражданами.
Возможно, это связано с ростом тарифов по ЖКУ. Что делать, если сумма в платежке кажется завышенной.
Было бы смешно, если не было бы так грустно. Бизнес от ЖКХ не "накормить" ни какими деньгами. Можно вбухать триллионы долларов, скажут мало.
06:59:33 13-02-2026
Удивляюсь почему лифт одинаковый для всех. Десятый этаж должен платить в 3 раза больше 3 этажа, а 1 и 2 этажи вообще не должны платить.
07:34:42 13-02-2026
Кремль взял на контроль рост коммунальных платежей... Следующее будет (уже наверное раз в 15ый)-Кремль взял на контроль рост бензина и дизельного топлива
08:26:30 13-02-2026
Огромный негатив по стране и похоже это не пройдет бесмледно.
10:10:31 13-02-2026
То есть раньше этот самый рост планировали, утверждали, а он, зараза, был неконтролируемым? Ну смешно же...
10:24:35 13-02-2026
есть такая работа - говорить
12:55:28 13-02-2026
У вы это лиш цветочки ,а ягодки будут в октябре ,вот взвоем тогда ,но самое главное выборы уже будут позади и Единая Россия как всегда будет на коне, думайте головой народ …
13:30:01 13-02-2026
И почему при СССР такого не было в принципе? До сих пор помню: цена на свет - без счётчиков, ибо их ещё не изобрели - 4 копейки за квт/ч.
13:42:47 13-02-2026
Светлана (13:30:01 13-02-2026) И почему при СССР такого не было в принципе? До сих пор пом... А как вам кВт/ч считали без счетчиков? Ходили лампочки проверяли?
16:39:14 13-02-2026
Светлана (13:30:01 13-02-2026) И почему при СССР такого не было в принципе? До сих пор пом... Вы маху дали, однако, или специально народ обаять сарказмом ? )