На розничном рынке наблюдается изменение ценовой иерархии: огурцы опередили по стоимости традиционные тропические фрукты

12 февраля 2026, 15:46, ИА Амител

Огурцы, прилавок / Изображение сгенерировано Шедеврум от ИИ YandexART/ amic.ru

В последние два месяца в российских магазинах цены на огурцы значительно выросли — в 1,5 раза. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила запрос на проверку обоснованности этого роста, как сообщает издание "Известия".

По данным Росстата, с декабря прошлого года по февраль текущего огурцы подорожали на 43%.

Организация "Руспродсоюз" фиксирует еще более значительный рост — на 111%. В феврале средняя розничная цена на огурцы превысила 300 рублей за килограмм. При этом в оптовом сегменте за тот же период цены выросли лишь на 3%, до 178 тысяч рублей за тонну.

«Средние розничные цены на огурцы к февралю составили 300,1 рубля за 1 кг, что на 111,1% больше, чем три месяца назад. При этом динамика год к году +1,8%. Однако в опте средняя стоимость за год снизилась и в декабре 2025-го составила 178 тыс. рублей за тонну против 183,1 тыс. за тонну», — рассказал зампред правления объединения Дмитрий Леонов.

Огурцы уже обогнали по стоимости бананы, ананасы и другие экзотические фрукты, которые импортируются из-за рубежа. Цены на огурцы также превысили цены на помидоры, которые за декабрь — январь подорожали на 20,7%. Из-за резкого скачка цен депутаты Государственной Думы обратились в ФАС с требованием проверить обоснованность ценообразования.

Как пояснили изданию в ведомстве, служба уже направила запросы крупнейшим производителям овощей защищенного грунта, включая компании из групп "РОСТ", "ЭКО-культура", "Горкунов", "Магнит", "Теплицы Регионов" и "Мое лето". В ФАС отметили, что изучат поступающую информацию и примут меры антимонопольного реагирования, если это будет необходимо.

Как ранее сообщил moskvichmag.ru, покупатели снимают ценники прямо в магазинах и публикуют фото в соцсетях, сопровождая забавными комментариями. К примеру, огурцы стали стоить дороже королевских креветок (589 рублей против 579 рублей).