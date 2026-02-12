Эксперты ответили Грефу на идею поднять чиновникам зарплату до "не нищенского" уровня
В своих комментариях экс‑чиновники затронули ключевые аспекты реформы
12 февраля 2026, 14:55, ИА Амител
Глава Сбербанка Герман Греф выступил с инициативой о реформе оплаты труда государственных служащих в России, подчеркнув, что их зарплаты должны быть достаточными для "не нищенского" уровня жизни. Бывший первый заместитель министра финансов Олег Вьюгин высказал мнение, выступая на Радио РБК, что высокая зарплата чиновника может сделать его работу на госслужбе практически пожизненной.
С позицией Грефа не согласились также бывший замминистра экономического развития Алексей Ведев и экс-министр сельского хозяйства Виктор Семенов.
«В развитых странах госслужащие не рассматривают свою работу как пожизненную позицию и часто переходят в бизнес. Он подчеркнул, что важно, чтобы госслужащие не стремились к личному обогащению, а работали в рамках закона», — отметил Вьюгин.
Герман Греф выразил свою позицию на Первом международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС, подчеркнув, что госслужащим нужны деньги, а не многочисленные льготы. Он отметил, что страх уголовной ответственности должен быть сдерживающим фактором для коррупции.
«Текущие зарплаты чиновников, особенно в федеральных министерствах, достаточны, и говорить об их "нищенском" положении некорректно. Я не согласен с утверждением, что рост зарплат обратно пропорционален коррупции», — заявил в свою очередь Ведев.
«Зарплаты госслужащих в 1998–1999 годах были на уровне 300 долларов, что делало их "нищенскими"», — подчеркнул Семенов.
Он заключил, что текущий уровень зарплат госслужащих уже далек от тех времен, и необходимо постоянно корректировать систему оплаты труда.
Ранее сообщалось, что жители крупных российских городов считают установленный государством минимальный размер оплаты труда недостаточным — разрыв между фактической суммой и ожиданиями граждан достигает почти двукратной величины.
15:06:14 12-02-2026
Помню кто-то говорил, что если мы не будем Миллеру и Сечин платить миллионы в день их переманят в западные компании
15:42:35 12-02-2026
Гость (15:06:14 12-02-2026) Помню кто-то говорил, что если мы не будем Миллеру и Сечин п... сейчас они под санкциями - даже дворниками за бугром не возьмут их.
значт можно зп им выставлять тыщ 50. рублей. без премий.
15:13:29 12-02-2026
Что то он не спешит поднимать зарплату собственным сотрудникам...
15:18:59 12-02-2026
Может грефам опустить до среднего по России?
15:23:43 12-02-2026
Ну Греф же по себе судит, при его нищенской зарплате как жить то?
15:39:43 12-02-2026
помнится в 98-99 годах у меня была зарплата гораздо меньше 300 долларов
17:07:16 12-02-2026
учитывая то, что его игрульки в банкира происходят в крайне тепличных для его банка условиях, то молчал бы лучше
17:31:29 12-02-2026
Гость (17:07:16 12-02-2026) учитывая то, что его игрульки в банкира происходят в крайне ... Ну если формально, то банк не его а государственный. Другое дело, что Греф государственную шерсть считает собственной и никто ему не указ.
18:04:12 12-02-2026
Чиновников сократить пора .Минимум на 50 процентов.
19:00:50 12-02-2026
Гость (18:04:12 12-02-2026) Чиновников сократить пора .Минимум на 50 процентов.... на 95% сократить и нисколько хуже не будет
19:42:29 12-02-2026
Гость (19:00:50 12-02-2026) на 95% сократить и нисколько хуже не будет... А кто будет "брать на особый контроль", "мониторить ситуацию" и пр.?
23:43:37 12-02-2026
Гость (19:42:29 12-02-2026) А кто будет "брать на особый контроль", "мониторить ситуацию...
...проверять интернет и книги на" безопасность"
08:37:22 13-02-2026
а вот сравнить бы зарплаты в советское время Сталина, Брежнева, депутатов и простых людей с сегодняшними зарплатами. Удивитесь немало.
00:20:39 15-02-2026
гость (08:37:22 13-02-2026) а вот сравнить бы зарплаты в советское время Сталина, Брежне... Плохо историю знаете.
И не понимаете как мир устроен.
Там не зарплаты важны были, а привилегии, который большинство по всем желании получить не мог.
Снимите розовые очки, а то так и за решетку можно угодить за пропаганду...