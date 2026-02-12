НОВОСТИЭкономика

Эксперты ответили Грефу на идею поднять чиновникам зарплату до "не нищенского" уровня

В своих комментариях экс‑чиновники затронули ключевые аспекты реформы

12 февраля 2026, 14:55, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Глава Сбербанка Герман Греф выступил с инициативой о реформе оплаты труда государственных служащих в России, подчеркнув, что их зарплаты должны быть достаточными для "не нищенского" уровня жизни. Бывший первый заместитель министра финансов Олег Вьюгин высказал мнение, выступая на Радио РБК, что высокая зарплата чиновника может сделать его работу на госслужбе практически пожизненной.

С позицией Грефа не согласились также бывший замминистра экономического развития Алексей Ведев и экс-министр сельского хозяйства Виктор Семенов.

«В развитых странах госслужащие не рассматривают свою работу как пожизненную позицию и часто переходят в бизнес. Он подчеркнул, что важно, чтобы госслужащие не стремились к личному обогащению, а работали в рамках закона», — отметил Вьюгин.

Герман Греф выразил свою позицию на Первом международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС, подчеркнув, что госслужащим нужны деньги, а не многочисленные льготы. Он отметил, что страх уголовной ответственности должен быть сдерживающим фактором для коррупции.

«Текущие зарплаты чиновников, особенно в федеральных министерствах, достаточны, и говорить об их "нищенском" положении некорректно. Я не согласен с утверждением, что рост зарплат обратно пропорционален коррупции», — заявил в свою очередь Ведев.

«Зарплаты госслужащих в 1998–1999 годах были на уровне 300 долларов, что делало их "нищенскими"», — подчеркнул Семенов.

Он заключил, что текущий уровень зарплат госслужащих уже далек от тех времен, и необходимо постоянно корректировать систему оплаты труда.

Ранее сообщалось, что жители крупных российских городов считают установленный государством минимальный размер оплаты труда недостаточным — разрыв между фактической суммой и ожиданиями граждан достигает почти двукратной величины.

Виктор Томенко и Валентина Матвиенко / Фото: t.me/tomenko_22

НОВОСТИОбщество

зарплаты Мнения экспертов

Комментарии 14

Avatar Picture
Гость

15:06:14 12-02-2026

Помню кто-то говорил, что если мы не будем Миллеру и Сечин платить миллионы в день их переманят в западные компании

  36 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

15:42:35 12-02-2026

Гость (15:06:14 12-02-2026) Помню кто-то говорил, что если мы не будем Миллеру и Сечин п... сейчас они под санкциями - даже дворниками за бугром не возьмут их.
значт можно зп им выставлять тыщ 50. рублей. без премий.

  33 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:13:29 12-02-2026

Что то он не спешит поднимать зарплату собственным сотрудникам...

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Прохожий

15:18:59 12-02-2026

Может грефам опустить до среднего по России?

  42 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:23:43 12-02-2026

Ну Греф же по себе судит, при его нищенской зарплате как жить то?

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:39:43 12-02-2026

помнится в 98-99 годах у меня была зарплата гораздо меньше 300 долларов

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:07:16 12-02-2026

учитывая то, что его игрульки в банкира происходят в крайне тепличных для его банка условиях, то молчал бы лучше

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:31:29 12-02-2026

Гость (17:07:16 12-02-2026) учитывая то, что его игрульки в банкира происходят в крайне ... Ну если формально, то банк не его а государственный. Другое дело, что Греф государственную шерсть считает собственной и никто ему не указ.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:04:12 12-02-2026

Чиновников сократить пора .Минимум на 50 процентов.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:00:50 12-02-2026

Гость (18:04:12 12-02-2026) Чиновников сократить пора .Минимум на 50 процентов.... на 95% сократить и нисколько хуже не будет

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:42:29 12-02-2026

Гость (19:00:50 12-02-2026) на 95% сократить и нисколько хуже не будет... А кто будет "брать на особый контроль", "мониторить ситуацию" и пр.?

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:43:37 12-02-2026

Гость (19:42:29 12-02-2026) А кто будет "брать на особый контроль", "мониторить ситуацию...
...проверять интернет и книги на" безопасность"

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

08:37:22 13-02-2026

а вот сравнить бы зарплаты в советское время Сталина, Брежнева, депутатов и простых людей с сегодняшними зарплатами. Удивитесь немало.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:20:39 15-02-2026

гость (08:37:22 13-02-2026) а вот сравнить бы зарплаты в советское время Сталина, Брежне... Плохо историю знаете.
И не понимаете как мир устроен.
Там не зарплаты важны были, а привилегии, который большинство по всем желании получить не мог.

Снимите розовые очки, а то так и за решетку можно угодить за пропаганду...

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров