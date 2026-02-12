В своих комментариях экс‑чиновники затронули ключевые аспекты реформы

12 февраля 2026, 14:55, ИА Амител

Глава Сбербанка Герман Греф выступил с инициативой о реформе оплаты труда государственных служащих в России, подчеркнув, что их зарплаты должны быть достаточными для "не нищенского" уровня жизни. Бывший первый заместитель министра финансов Олег Вьюгин высказал мнение, выступая на Радио РБК, что высокая зарплата чиновника может сделать его работу на госслужбе практически пожизненной.

С позицией Грефа не согласились также бывший замминистра экономического развития Алексей Ведев и экс-министр сельского хозяйства Виктор Семенов.

«В развитых странах госслужащие не рассматривают свою работу как пожизненную позицию и часто переходят в бизнес. Он подчеркнул, что важно, чтобы госслужащие не стремились к личному обогащению, а работали в рамках закона», — отметил Вьюгин.

Герман Греф выразил свою позицию на Первом международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС, подчеркнув, что госслужащим нужны деньги, а не многочисленные льготы. Он отметил, что страх уголовной ответственности должен быть сдерживающим фактором для коррупции.

«Текущие зарплаты чиновников, особенно в федеральных министерствах, достаточны, и говорить об их "нищенском" положении некорректно. Я не согласен с утверждением, что рост зарплат обратно пропорционален коррупции», — заявил в свою очередь Ведев.

«Зарплаты госслужащих в 1998–1999 годах были на уровне 300 долларов, что делало их "нищенскими"», — подчеркнул Семенов.

Он заключил, что текущий уровень зарплат госслужащих уже далек от тех времен, и необходимо постоянно корректировать систему оплаты труда.



Ранее сообщалось, что жители крупных российских городов считают установленный государством минимальный размер оплаты труда недостаточным — разрыв между фактической суммой и ожиданиями граждан достигает почти двукратной величины.