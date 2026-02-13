Это самый древний поминальный день в православном календаре. Субботу называют родительской из-за старинной традиции поминать своих родителей и близких родственников. В этот день верующие молятся за упокой их души и посещают могилы на кладбищах.

Название Мясопустная произошло от словосочетания "отпускать мясо", ведь это последняя суббота перед Великим постом, когда верующим разрешено есть мясную пищу.

А Вселенской субботу именуют, поскольку в этот день Церковь молитвенно поминает вообще всех христиан, когда-либо живших на свете. Всего в году две таких субботы — Мясопустная и Троицкая.