Мясопустная родительская суббота. Кого поминают в этот день и какие традиции с ним связаны
В 2026 году особый поминальный день выпадает на 14 февраля
13 февраля 2026, 06:40, ИА Амител
В православном календаре поминальные дни обычно выпадают на субботу. Это особые даты, которые называют родительскими субботами. Первый из таких дней — Мясопустная родительская суббота, которую еще называют Вселенской.
Что такое Мясопустная родительская суббота?
Это самый древний поминальный день в православном календаре. Субботу называют родительской из-за старинной традиции поминать своих родителей и близких родственников. В этот день верующие молятся за упокой их души и посещают могилы на кладбищах.
Название Мясопустная произошло от словосочетания "отпускать мясо", ведь это последняя суббота перед Великим постом, когда верующим разрешено есть мясную пищу.
А Вселенской субботу именуют, поскольку в этот день Церковь молитвенно поминает вообще всех христиан, когда-либо живших на свете. Всего в году две таких субботы — Мясопустная и Троицкая.
Какие традиции есть на Мясопустную родительскую субботу?
Главная традиция этого дня — посещение храма. Вечером накануне родительской субботы в церквях совершают великую панихиду. На следующее утро священники проводят заупокойную литургию, после чего читают общую панихиду.
Во время молитвы о покойных принято ставить свечи не к иконам, а у распятия. А для того, чтобы ваших близких помянули во время богослужения, священнику нужно передать записки с их именами.
Кроме того, многие верующие в этот день ходят на могилы своих родственников, приводят их в порядок либо просто молча чтят память усопших.
Что нельзя делать в Мясопустную родительскую субботу?
В Мясопустную, как и в любую родительскую субботу, запрещено:
- ругаться и сквернословить;
- плохо говорить об усопших;
- отказывать просящему в милостыне;
- убираться дома;
- устраивать застолье на кладбище.
Кроме того, Церковь не одобряет употребление алкоголя в родительскую субботу. Хотя этот запрет нигде не прописан, считается, что, помянув близких "рюмкой", вы только оскверните их память.
Какие еще родительские субботы будут в 2026 году?
- 7 марта — суббота второй седмицы Великого поста;
- 14 марта — суббота третьей седмицы Великого поста;
- 21 марта — суббота четвертой седмицы Великого поста;
- 21 апреля — Радоница;
- 30 мая — Вселенская (Троицкая) родительская суббота;
- 7 ноября — Димитриевская родительская суббота.
07:12:21 13-02-2026
Ошибочка!
Не в православном календаре, а в славянском!...
Если древнейший, то то скорее всего Русь ещё не крестили...?
09:24:15 13-02-2026
Гость (07:12:21 13-02-2026) Ошибочка! Не в православном календаре, а в славянском!..... Тут еще одна ошибка - правильно мясокапустная.
15:08:41 14-02-2026
Гость (09:24:15 13-02-2026) Тут еще одна ошибка - правильно мясокапустная.... Ммм, рагу из капустки с мясом, да с приправами, да под пивко...
09:27:48 13-02-2026
в 2026 году Перун вернётся и накажет всех, кто его предал.
09:51:46 13-02-2026
Православная (иудейская) церковь поняв что не сможет искоренить славянские праздники и обычаи, просто напросто присвоила их себе!