"Затяжное" предложение. Земли под застройку у аэропорта перестали интересовать девелоперов

Территории предназначены для строительства жилья, социальных и коммерческих объектов

13 февраля 2026, 09:15, ИА Амител

Участок 28 га у аэропорта / Фото: "Дом.рф"

Барнаульские компании проигнорировали аукцион, на котором разыграли 28 га земли в квартале у аэропорта. Как следует из протокола на сайте "Дом.рф", на торги не подано ни одной заявки. И это при невысокой стартовой цене — всего 4,4 млн рублей.

Участок 28 га ранее уже попадал на аукцион: в 2025 году его выиграла новосибирская компания "Азимут", но договор КРТ (комплексного развития территории) с госкорпорацией фирма подписывать не стала.

В документах к лоту указано, что на площадке возможно построить более 165 тыс. квадратных метров жилья. Однако часть площадей девелопер-победитель должен был бы передать "Дом.рф".

«Победитель торгов […] обязан обеспечить передачу ПАО "Дом.рф" по результатам строительства долю площади жилых и нежилых помещений в размере 2% в каждом многоквартирном доме за вычетом площади мест общего пользования», — указано в извещении.

Кстати, в течение всего лишь трех месяцев победитель торгов должен был представить "Дом.рф" информацию о том, какие именно помещения он передает в ведение госкомпании (местоположение, назначение, номер этажа).

В феврале – марте "Дом.рф" разыграет на торгах еще четыре участка на Павловском тракте. Возможно, эти лоты заинтересуют строительные компании. Всего же с сентября по декабрь 2025 года в Барнауле успешно разыграли 15 участков (правда, некоторые компании отказались от своих земель, и теперь территории повторно выставили на торги).

Сейчас пул застройщиков, которые будут осваивать территорию громадного микрорайона, выгладит так:

ГК "Союз" — 167 га (три участка – 42,6 га, 38,6 и 86,7 га);

ГК "Алгоритм" — 78,5 га (21,2 га, 25 и 42,3 га);

ГК "Жилищная инициатива" — 41,3 га;

"Азимут" (г. Новосибирск) — 90,7 га (48,6 и 41,8 га).

По информации строителей, барнаульские компании уже работают над проектами планировок для своих участков. Ожидается, что документы презентуют в 2026 году.