"Затяжное" предложение. Земли под застройку у аэропорта перестали интересовать девелоперов
Территории предназначены для строительства жилья, социальных и коммерческих объектов
13 февраля 2026, 09:15, ИА Амител
Барнаульские компании проигнорировали аукцион, на котором разыграли 28 га земли в квартале у аэропорта. Как следует из протокола на сайте "Дом.рф", на торги не подано ни одной заявки. И это при невысокой стартовой цене — всего 4,4 млн рублей.
Участок 28 га ранее уже попадал на аукцион: в 2025 году его выиграла новосибирская компания "Азимут", но договор КРТ (комплексного развития территории) с госкорпорацией фирма подписывать не стала.
В документах к лоту указано, что на площадке возможно построить более 165 тыс. квадратных метров жилья. Однако часть площадей девелопер-победитель должен был бы передать "Дом.рф".
«Победитель торгов […] обязан обеспечить передачу ПАО "Дом.рф" по результатам строительства долю площади жилых и нежилых помещений в размере 2% в каждом многоквартирном доме за вычетом площади мест общего пользования», — указано в извещении.
Кстати, в течение всего лишь трех месяцев победитель торгов должен был представить "Дом.рф" информацию о том, какие именно помещения он передает в ведение госкомпании (местоположение, назначение, номер этажа).
В феврале – марте "Дом.рф" разыграет на торгах еще четыре участка на Павловском тракте. Возможно, эти лоты заинтересуют строительные компании. Всего же с сентября по декабрь 2025 года в Барнауле успешно разыграли 15 участков (правда, некоторые компании отказались от своих земель, и теперь территории повторно выставили на торги).
Сейчас пул застройщиков, которые будут осваивать территорию громадного микрорайона, выгладит так:
- ГК "Союз" — 167 га (три участка – 42,6 га, 38,6 и 86,7 га);
- ГК "Алгоритм" — 78,5 га (21,2 га, 25 и 42,3 га);
- ГК "Жилищная инициатива" — 41,3 га;
- "Азимут" (г. Новосибирск) — 90,7 га (48,6 и 41,8 га).
По информации строителей, барнаульские компании уже работают над проектами планировок для своих участков. Ожидается, что документы презентуют в 2026 году.
09:26:03 13-02-2026
Ну так рынок в боковике. Подсдуют пузырь на 15%, и земельный банк у них уже на пол века вперед накуплен. А администрация хочет продать?)))) Лучше бы думали как Павловский тракт расширить и соединить Красноармейский с Юрина.
По поводу ДОМ. РФ, в нее вошла через Росимущество бывшая помойка АИЖИК...
09:48:59 13-02-2026
Гость (09:26:03 13-02-2026) Ну так рынок в боковике. Подсдуют пузырь на 15%, и земельный...
Как то так. Разве что пузырёк процентов на 75 нужно сдуть, а остальное уложится в рынок.
13:57:31 13-02-2026
Гость (09:48:59 13-02-2026) Как то так. Разве что пузырёк процентов на 75 нужно сдут... если выгнать с рынка перекупов, инвесторов, крупные капиталы и продавать на семью одну квартиру. Представляю сколько в жилье денег вбухали крупными чеками институционалы))).
Для справки. В банках РФ 54% капитала сидит в необеспеченном жилье. Льготку уронят. Банки после застройщиков должны посыпаться))). Закупаемся попкорном и ждем черного лебедя в экономике)))).
16:44:32 13-02-2026
Гость (13:57:31 13-02-2026) если выгнать с рынка перекупов, инвесторов, крупные капиталы... А есть и такой сценарий. Дешеветь ничего не будет. Да и с чего бы,с такой то инфляцией. Даже в райцентрах жилье баракообразное выросло,а про региональные центры нечего и говорить. Чем-то владеть окончательно станет привилегией как на треклятом западе. Будут квартиры по подписке,по ипотеке,съем чулана у миссис Хатсон как у Шерлока. Да в принципе и уже
12:46:00 15-02-2026
Гость (16:44:32 13-02-2026) А есть и такой сценарий. Дешеветь ничего не будет. Да и с че... ЖКХ - жалуйтесь кому хотите. Если своего ума нет, то сочувствую... ИИ усиливает ум людей на в Х раз. Если у человека своего интеллекта нет, то 0*Х раз = 0. Без своих мозгов в этой жизни извините, ну ни как. А жертв и жалобщиков, к сожалению, жизнь как правило никогда не научит, потому что они не анализируют свои ошибки и не способны критически мыслить и делать правильные выводы.
09:26:23 13-02-2026
за каким.
инфраструктуры нет и не будет, а люди нищают на глазах
09:27:14 13-02-2026
не надо там жилья и промзоны. там должен быть парк, лесополоса для защиты от пыльных бурь. задохнёмся. да и инфраструктура не потянет. в крае полно места для постройки, не надо лепить всё в один угол. вон Рубцовск с Змеиногорском есть, почему бы там не строить современное жильё и офисники? зачем вынуждать людей кучковаться?
11:31:27 13-02-2026
Гость (09:27:14 13-02-2026) не надо там жилья и промзоны. там должен быть парк, лесополо... кто попрется в современное жилье в Рубцовске? Жители окрестных деревень? А на какие шиши?
13:53:42 13-02-2026
Гость (11:31:27 13-02-2026) кто попрется в современное жилье в Рубцовске? Жители окрестн... на те же, на которые сюда приедут
13:56:30 13-02-2026
Гость (11:31:27 13-02-2026) кто попрется в современное жилье в Рубцовске? Жители окрестн... словно условный Барнаул чем-то отличается, однако здесь житили окресных деревень как-то шиши находят
16:45:20 13-02-2026
Гость (13:56:30 13-02-2026) словно условный Барнаул чем-то отличается, однако здесь жити... Отличается и очень сильно
21:02:10 13-02-2026
Гость (16:45:20 13-02-2026) Отличается и очень сильно... не льстите себе
03:36:46 14-02-2026
Гость (21:02:10 13-02-2026) не льстите себе... Любая региональная столица отличается
11:36:17 13-02-2026
дураков нет авиатопливо нюхать. Вы что ж думаете самолеты на матерках пилота высоту набирают? Там с каждого среднего борта литров по 30 керосина с присадками распыляется на головы будущих жильцов
13:53:09 13-02-2026
Гость (11:36:17 13-02-2026) дураков нет авиатопливо нюхать. Вы что ж думаете самолеты на... че то я задумался после этого поста установить в квартиру приточный очиститель воздуха. Мало ли, пусть чистит воздух от зольности ТЭЦ-3 и Керосина самолетного....
16:46:08 13-02-2026
Гость (11:36:17 13-02-2026) дураков нет авиатопливо нюхать. Вы что ж думаете самолеты на... Это всё не вреднее пукежа под окном прулой тойоты с вырезанным катализаторам
11:52:14 13-02-2026
Кхитайцам предложите-купят и фанз настроят быстренько раз в пять дешевле наших так называемых девелоперов. Тьфу.
13:57:46 13-02-2026
Гость (11:52:14 13-02-2026) Кхитайцам предложите-купят и фанз настроят быстренько раз в ... у себя пусть строят, у них населения и территорий навалом
16:47:15 13-02-2026
Гость (11:52:14 13-02-2026) Кхитайцам предложите-купят и фанз настроят быстренько раз в ... Свидетели скоростных и качественных китайских строек подтянулись
17:02:27 13-02-2026
Поток стройте поток а то все снесли и все на этом.