"МегаФон" собрал тарифы крупных операторов в одном месте
Любой подходящий пакет можно подключить на сим-карте компании
12 февраля 2026, 17:00, ИА Амител erid: 2W5zFG7XzaM
"МегаФон" запустил новую платформу, где собрал популярные тарифы российских мобильных операторов. Пользователи могут сравнить условия, подобрать оптимальный вариант и с ним перейти на связь "МегаФона".
На "Маркетплейсе тарифов" представлено 19 предложений разных компаний. Все параметры — стоимость, объем трафика, минуты — полностью повторяют пакеты других операторов. В будущем ассортимент планируют расширять, добавляя новые позиции.
«Мы понимаем, что искать тарифы на сайтах разных операторов может быть неудобно. Сегодня самым популярным каналом для выбора и покупки товаров стали маркетплейсы — ими пользуются почти 90% населения нашей страны. Мы вдохновились механикой, когда товары и услуги разных производителей и даже ретейлеров собраны на одной платформе. Теперь любое популярное предложение, которое есть или только появилось на телеком-рынке, можно найти у нас — на "Маркетплейсе тарифов», — сказал коммерческий директор "МегаФона" Дмитрий Рудских.
И уточнил, что, подобрав желаемые параметры, пользователь становится абонентом "МегаФона" и может оценить качество связи компании.
Каждый тариф на платформе оператор дополнил своими сервисами. Среди них — защитные функции от виртуального ассистента Евы, доступ к нейросетям либо видеосервису Start*. Еще одна опция — формирование "МегаСемьи", позволяющая владельцу тарифа включить в него до пяти человек и совместно расходовать минуты и гигабайты. При этом родственники или друзья не платят за связь.
Как ранее сообщал amic.ru, половина всех используемых сим‑карт "МегаФона" теперь функционирует на российской операционной системе. Оператор тщательно тестирует такие решения в собственной лаборатории, чтобы гарантировать их качество и совместимость с инфраструктурой.
*Start ("Старт")
ПАО "МегаФон", ИНН 7812014560
17:16:06 12-02-2026
Мегафон - Спасибо ребята.
С 2008 с вами ...
17:33:17 12-02-2026
а зачем защищаться от виртуального ассистента Евы?