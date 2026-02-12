"МегаФон" собрал тарифы крупных операторов в одном месте

Любой подходящий пакет можно подключить на сим-карте компании

12 февраля 2026, 17:00, ИА Амител erid: 2W5zFG7XzaM

Мужчина. Смартфон / Фото: пресс-служба оператора

"МегаФон" запустил новую платформу, где собрал популярные тарифы российских мобильных операторов. Пользователи могут сравнить условия, подобрать оптимальный вариант и с ним перейти на связь "МегаФона".

На "Маркетплейсе тарифов" представлено 19 предложений разных компаний. Все параметры — стоимость, объем трафика, минуты — полностью повторяют пакеты других операторов. В будущем ассортимент планируют расширять, добавляя новые позиции.

«Мы понимаем, что искать тарифы на сайтах разных операторов может быть неудобно. Сегодня самым популярным каналом для выбора и покупки товаров стали маркетплейсы — ими пользуются почти 90% населения нашей страны. Мы вдохновились механикой, когда товары и услуги разных производителей и даже ретейлеров собраны на одной платформе. Теперь любое популярное предложение, которое есть или только появилось на телеком-рынке, можно найти у нас — на "Маркетплейсе тарифов», — сказал коммерческий директор "МегаФона" Дмитрий Рудских.

И уточнил, что, подобрав желаемые параметры, пользователь становится абонентом "МегаФона" и может оценить качество связи компании.

Каждый тариф на платформе оператор дополнил своими сервисами. Среди них — защитные функции от виртуального ассистента Евы, доступ к нейросетям либо видеосервису Start*. Еще одна опция — формирование "МегаСемьи", позволяющая владельцу тарифа включить в него до пяти человек и совместно расходовать минуты и гигабайты. При этом родственники или друзья не платят за связь.

Как ранее сообщал amic.ru, половина всех используемых сим‑карт "МегаФона" теперь функционирует на российской операционной системе. Оператор тщательно тестирует такие решения в собственной лаборатории, чтобы гарантировать их качество и совместимость с инфраструктурой.

*Start ("Старт")

