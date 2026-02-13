В горбольнице Барнаула отменили операции после отстранения единственного хирурга

Конкретные сроки возобновления хирургической помощи не называются

13 февраля 2026, 08:36, ИА Амител

Алтайские хирурги за работой / Фото: amic.ru

Пациенты отделения торакальной хирургии городской больницы № 5 в Барнауле заявили о критической ситуации, которая, по их словам, напрямую угрожает их жизни и здоровью. Обращение от имени группы пациентов опубликовала подписчица Telegram-канала Barnaul 22 Татьяна.

Как следует из текста, в отделении фактически остановлена хирургическая помощь. Пациенты утверждают, что единственный в Алтайском крае практикующий оперирующий торакальный хирург был отстранен от проведения операций. По информации самих пациентов, причиной стал внутренний конфликт с руководством медицинского учреждения.

Люди отмечают, что к оперативному лечению были полностью готовы: они прошли все необходимые обследования, сдали анализы и были госпитализированы, в том числе переведены из других медицинских организаций. Среди ожидающих хирургического вмешательства есть и участники специальной военной операции.

Однако уже после поступления в стационар, утверждают пациенты, им сообщили, что операции проводиться не будут. Конкретные сроки возобновления хирургической помощи не называются, а альтернативного специалиста, который мог бы заменить отстраненного врача, в больнице нет.

Пациенты подчеркивают, что для многих из них промедление может иметь тяжелые последствия — от развития осложнений до перехода заболевания в стадию, при которой операция станет невозможной. В обращении они просят компетентные органы дать правовую оценку действиям руководства больницы и разобраться в ситуации вокруг врача.

В тексте отдельно отмечается, что доктор является заведующим отделением, пользуется авторитетом среди пациентов и коллег и, по словам авторов обращения, для многих остается единственной возможностью получить необходимую высокотехнологичную помощь.

Гость

08:43:49 13-02-2026

Попов - ЛУЧШИЙ!

Сергей😎

09:14:01 13-02-2026

Гость (08:43:49 13-02-2026) Попов - ЛУЧШИЙ!... Самый ЛУЧШИЙ!!!!!

Гость

10:38:08 13-02-2026

Гость (08:43:49 13-02-2026) Попов - ЛУЧШИЙ!..
Из худших

Гость

08:54:55 13-02-2026

Если отстранили С А, это большая ошибка руководства мед учреждения, очень хороший хороший хирург и человек с большой буквы.
Лично мне он спас жизнь, благодарен ему.

Гость

13:09:06 13-02-2026

Гость (08:54:55 13-02-2026) Если отстранили С А, это большая ошибка руководства мед учре... Хирург он хороший. Заведующий "так себе". Это его и губит.

Гость

08:54:56 13-02-2026

"единственный в Алтайском крае практикующий оперирующий торакальный хирург был отстранен" - вся соль этой фразы даже не в том, что его отстранили, а в том, что он единственный в крае. Это настолько, я бы сказал, преступно по отношению к населению со стороны нашей власти, что нет слов.

Гость

13:11:13 13-02-2026

Гость (08:54:56 13-02-2026) "единственный в Алтайском крае практикующий оперирующий тора... Знали бы вы сколько хороших хирургов уехало из - за его руководства. Все готовы были работать в Барнауле, но стремление быть " единственным" все решило.

Гость

09:00:12 13-02-2026

верной дорогой идут.
как пели маргиналы с калабуховского дома: и никакого другого пути нет

Я

09:04:16 13-02-2026

Дикость дичайшая!!! Пациенты на нервах... И домой не уйти,вдруг админ опомнится.. Прокуратура,ауууу!!!

Гость

09:04:48 13-02-2026

Седов ?

Гость

13:17:23 13-02-2026

Гость (09:04:48 13-02-2026) Седов ?... Так он один там В.К.Седов

Гость

09:08:23 13-02-2026

Товарищ, ой, ГОСПОДИН Попов. Аууууууууууууууууууу?????????????????
Вы же у нас самый крутолй в Крае.

ыть

09:16:51 13-02-2026

Не знаю суть конфликта, но увольте главного врача - главный врачей много, а торакальный хирург один.

Гость

10:00:46 13-02-2026

ыть (09:16:51 13-02-2026) Не знаю суть конфликта, но увольте главного врача - главный ... нет там главного врача. сидит девочка - молодка : И. о. главного врача
Шаляпина Татьяна Сергеевна

Мимопроходящий

10:46:00 13-02-2026

Гость (10:00:46 13-02-2026) нет там главного врача. сидит девочка - молодка : И. о... Я передам ваши слова Татьяне Сергеевне, я думаю услышать про девочку-молодку ей будет очень приятно ))

Гость

11:18:44 13-02-2026

Мимопроходящий (10:46:00 13-02-2026) Я передам ваши слова Татьяне Сергеевне, я думаю услышать про... А чо ей самой на Амик забанили?

Гость

11:22:06 13-02-2026

Мимопроходящий (10:46:00 13-02-2026) Я передам ваши слова Татьяне Сергеевне, я думаю услышать про... ...спасибо большое. цветов купите, букет, от меня. денежки перекину. ))))

Гость

13:18:40 13-02-2026

ыть (09:16:51 13-02-2026) Не знаю суть конфликта, но увольте главного врача - главный ... В том-то и дело что в РТП много таких заведующих кому никто не указ. Только Вильгельм могла держать в кулаке самосбродов. Второй такой нет. Так что это только начало. Но методы хорошие. Может остальные заведующие одумаются...

Гость

03:39:40 14-02-2026

Гость (13:18:40 13-02-2026) В том-то и дело что в РТП много таких заведующих кому никто ... Вильгельм Ирине спасибо за многолетний труд и профессионализм.

Гость

09:20:12 13-02-2026

Попов вперед место вакантно...

Гость

09:23:01 13-02-2026

Верните врача, отстраните руководство медучреждения от работы. А так как пострадали участники СВО - руководство надо вообще посадить.

Гость

09:52:45 13-02-2026

Гость (09:23:01 13-02-2026) Верните врача, отстраните руководство медучреждения от работ...
Все равны, но некоторые ровнее?

Гость

10:03:45 13-02-2026

Гость (09:52:45 13-02-2026) Все равны, но некоторые ровнее? ... Хватит иллюзий, равенства нет.

Гость

09:29:21 13-02-2026

Попов уже напоминает Чубайса,которого даже ленивый материт.

Олег

09:57:08 13-02-2026

А почему хирург один, а если ему самому поплохеет, то все следом пойдут?

Гость

10:27:03 13-02-2026

Напоминает трагедию Кузбаса , когда акушер единственный на два учреждения и умер в 66 лет от инфаркта

Гость

10:28:26 13-02-2026

Довели Россию до уровня жизни Африки.

Гость

11:19:54 13-02-2026

Гость (10:28:26 13-02-2026) Довели Россию до уровня жизни Африки.... Так на Африку равняться по уровню жизни простого населения и есть задача власти. То ли еще будет.

гость

10:37:28 13-02-2026

Ну да, в медицине, футболе и политике разбираются все. Вы сначала выясните сколько народу этот коновал покалечил, не владея методикой торакоскопических операций

Маркел Сасипаторыч

10:56:45 13-02-2026

гость (10:37:28 13-02-2026) Ну да, в медицине, футболе и политике разбираются все. Вы сн... Как то вы огульно,не вдаваясь в ситуацию.Видите ,что люди о нём хорошо отзываются?Значит ,наверняка,это специалист своего дела.А ,вы ,извините ,бочку катите.Нехорошо.Похоже ,у нас поэтому и дефицит настоящих специалистов из за дуболомов -администраторов,которых гнать надо в три шеи и от которых никакой пользы людям.

Анубис

10:59:18 13-02-2026

гость (10:37:28 13-02-2026) Ну да, в медицине, футболе и политике разбираются все. Вы сн... Еще один разбирающийся.....

Гость

12:36:00 13-02-2026

гость (10:37:28 13-02-2026) Ну да, в медицине, футболе и политике разбираются все. Вы сн... ]
так у народа больше претензий к тому, что его заменить некем...

Гость

11:57:39 13-02-2026

Почему в операционной на фото нет освещения?
На Алтае все так плохо в операционных? Даже на электричество нет денег?

Гость

18:00:31 13-02-2026

А вы спросите у этого заведующего и главного врача. Как это из 4 хирургов отделения оперирующий он один.

Гость

20:54:37 13-02-2026

Гость (18:00:31 13-02-2026) А вы спросите у этого заведующего и главного врача. Как это ... А что он оперирует один ? Больше никого не обучили ?

