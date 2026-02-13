В горбольнице Барнаула отменили операции после отстранения единственного хирурга
Конкретные сроки возобновления хирургической помощи не называются
13 февраля 2026, 08:36, ИА Амител
Пациенты отделения торакальной хирургии городской больницы № 5 в Барнауле заявили о критической ситуации, которая, по их словам, напрямую угрожает их жизни и здоровью. Обращение от имени группы пациентов опубликовала подписчица Telegram-канала Barnaul 22 Татьяна.
Как следует из текста, в отделении фактически остановлена хирургическая помощь. Пациенты утверждают, что единственный в Алтайском крае практикующий оперирующий торакальный хирург был отстранен от проведения операций. По информации самих пациентов, причиной стал внутренний конфликт с руководством медицинского учреждения.
Люди отмечают, что к оперативному лечению были полностью готовы: они прошли все необходимые обследования, сдали анализы и были госпитализированы, в том числе переведены из других медицинских организаций. Среди ожидающих хирургического вмешательства есть и участники специальной военной операции.
Однако уже после поступления в стационар, утверждают пациенты, им сообщили, что операции проводиться не будут. Конкретные сроки возобновления хирургической помощи не называются, а альтернативного специалиста, который мог бы заменить отстраненного врача, в больнице нет.
Пациенты подчеркивают, что для многих из них промедление может иметь тяжелые последствия — от развития осложнений до перехода заболевания в стадию, при которой операция станет невозможной. В обращении они просят компетентные органы дать правовую оценку действиям руководства больницы и разобраться в ситуации вокруг врача.
В тексте отдельно отмечается, что доктор является заведующим отделением, пользуется авторитетом среди пациентов и коллег и, по словам авторов обращения, для многих остается единственной возможностью получить необходимую высокотехнологичную помощь.
"Непонятны мотивы". Минздрав опроверг слухи о нехватке хирургов в барнаульской больнице № 5
08:43:49 13-02-2026
Попов - ЛУЧШИЙ!
09:14:01 13-02-2026
Гость (08:43:49 13-02-2026) Попов - ЛУЧШИЙ!... Самый ЛУЧШИЙ!!!!!
10:38:08 13-02-2026
Гость (08:43:49 13-02-2026) Попов - ЛУЧШИЙ!..
Из худших
08:54:55 13-02-2026
Если отстранили С А, это большая ошибка руководства мед учреждения, очень хороший хороший хирург и человек с большой буквы.
Лично мне он спас жизнь, благодарен ему.
13:09:06 13-02-2026
Гость (08:54:55 13-02-2026) Если отстранили С А, это большая ошибка руководства мед учре... Хирург он хороший. Заведующий "так себе". Это его и губит.
08:54:56 13-02-2026
"единственный в Алтайском крае практикующий оперирующий торакальный хирург был отстранен" - вся соль этой фразы даже не в том, что его отстранили, а в том, что он единственный в крае. Это настолько, я бы сказал, преступно по отношению к населению со стороны нашей власти, что нет слов.
13:11:13 13-02-2026
Гость (08:54:56 13-02-2026) "единственный в Алтайском крае практикующий оперирующий тора... Знали бы вы сколько хороших хирургов уехало из - за его руководства. Все готовы были работать в Барнауле, но стремление быть " единственным" все решило.
09:00:12 13-02-2026
верной дорогой идут.
как пели маргиналы с калабуховского дома: и никакого другого пути нет
09:04:16 13-02-2026
Дикость дичайшая!!! Пациенты на нервах... И домой не уйти,вдруг админ опомнится.. Прокуратура,ауууу!!!
09:04:48 13-02-2026
Седов ?
13:17:23 13-02-2026
Гость (09:04:48 13-02-2026) Седов ?... Так он один там В.К.Седов
09:08:23 13-02-2026
Товарищ, ой, ГОСПОДИН Попов. Аууууууууууууууууууу?????????????????
Вы же у нас самый крутолй в Крае.
09:16:51 13-02-2026
Не знаю суть конфликта, но увольте главного врача - главный врачей много, а торакальный хирург один.
10:00:46 13-02-2026
ыть (09:16:51 13-02-2026) Не знаю суть конфликта, но увольте главного врача - главный ... нет там главного врача. сидит девочка - молодка : И. о. главного врача
Шаляпина Татьяна Сергеевна
10:46:00 13-02-2026
Гость (10:00:46 13-02-2026) нет там главного врача. сидит девочка - молодка : И. о... Я передам ваши слова Татьяне Сергеевне, я думаю услышать про девочку-молодку ей будет очень приятно ))
11:18:44 13-02-2026
Мимопроходящий (10:46:00 13-02-2026) Я передам ваши слова Татьяне Сергеевне, я думаю услышать про... А чо ей самой на Амик забанили?
11:22:06 13-02-2026
Мимопроходящий (10:46:00 13-02-2026) Я передам ваши слова Татьяне Сергеевне, я думаю услышать про... ...спасибо большое. цветов купите, букет, от меня. денежки перекину. ))))
13:18:40 13-02-2026
ыть (09:16:51 13-02-2026) Не знаю суть конфликта, но увольте главного врача - главный ... В том-то и дело что в РТП много таких заведующих кому никто не указ. Только Вильгельм могла держать в кулаке самосбродов. Второй такой нет. Так что это только начало. Но методы хорошие. Может остальные заведующие одумаются...
03:39:40 14-02-2026
Гость (13:18:40 13-02-2026) В том-то и дело что в РТП много таких заведующих кому никто ... Вильгельм Ирине спасибо за многолетний труд и профессионализм.
09:20:12 13-02-2026
Попов вперед место вакантно...
09:23:01 13-02-2026
Верните врача, отстраните руководство медучреждения от работы. А так как пострадали участники СВО - руководство надо вообще посадить.
09:52:45 13-02-2026
Гость (09:23:01 13-02-2026) Верните врача, отстраните руководство медучреждения от работ...
Все равны, но некоторые ровнее?
10:03:45 13-02-2026
Гость (09:52:45 13-02-2026) Все равны, но некоторые ровнее? ... Хватит иллюзий, равенства нет.
09:29:21 13-02-2026
Попов уже напоминает Чубайса,которого даже ленивый материт.
09:57:08 13-02-2026
А почему хирург один, а если ему самому поплохеет, то все следом пойдут?
10:27:03 13-02-2026
Напоминает трагедию Кузбаса , когда акушер единственный на два учреждения и умер в 66 лет от инфаркта
10:28:26 13-02-2026
Довели Россию до уровня жизни Африки.
11:19:54 13-02-2026
Гость (10:28:26 13-02-2026) Довели Россию до уровня жизни Африки.... Так на Африку равняться по уровню жизни простого населения и есть задача власти. То ли еще будет.
10:37:28 13-02-2026
Ну да, в медицине, футболе и политике разбираются все. Вы сначала выясните сколько народу этот коновал покалечил, не владея методикой торакоскопических операций
10:56:45 13-02-2026
гость (10:37:28 13-02-2026) Ну да, в медицине, футболе и политике разбираются все. Вы сн... Как то вы огульно,не вдаваясь в ситуацию.Видите ,что люди о нём хорошо отзываются?Значит ,наверняка,это специалист своего дела.А ,вы ,извините ,бочку катите.Нехорошо.Похоже ,у нас поэтому и дефицит настоящих специалистов из за дуболомов -администраторов,которых гнать надо в три шеи и от которых никакой пользы людям.
10:59:18 13-02-2026
гость (10:37:28 13-02-2026) Ну да, в медицине, футболе и политике разбираются все. Вы сн... Еще один разбирающийся.....
12:36:00 13-02-2026
гость (10:37:28 13-02-2026) Ну да, в медицине, футболе и политике разбираются все. Вы сн... ]
так у народа больше претензий к тому, что его заменить некем...
11:57:39 13-02-2026
Почему в операционной на фото нет освещения?
На Алтае все так плохо в операционных? Даже на электричество нет денег?
18:00:31 13-02-2026
А вы спросите у этого заведующего и главного врача. Как это из 4 хирургов отделения оперирующий он один.
20:54:37 13-02-2026
Гость (18:00:31 13-02-2026) А вы спросите у этого заведующего и главного врача. Как это ... А что он оперирует один ? Больше никого не обучили ?