В горбольнице Барнаула отменили операции после отстранения единственного хирурга

Конкретные сроки возобновления хирургической помощи не называются

13 февраля 2026, 08:36, ИА Амител

Алтайские хирурги за работой / Фото: amic.ru

Пациенты отделения торакальной хирургии городской больницы № 5 в Барнауле заявили о критической ситуации, которая, по их словам, напрямую угрожает их жизни и здоровью. Обращение от имени группы пациентов опубликовала подписчица Telegram-канала Barnaul 22 Татьяна.

Как следует из текста, в отделении фактически остановлена хирургическая помощь. Пациенты утверждают, что единственный в Алтайском крае практикующий оперирующий торакальный хирург был отстранен от проведения операций. По информации самих пациентов, причиной стал внутренний конфликт с руководством медицинского учреждения.

Люди отмечают, что к оперативному лечению были полностью готовы: они прошли все необходимые обследования, сдали анализы и были госпитализированы, в том числе переведены из других медицинских организаций. Среди ожидающих хирургического вмешательства есть и участники специальной военной операции.

Однако уже после поступления в стационар, утверждают пациенты, им сообщили, что операции проводиться не будут. Конкретные сроки возобновления хирургической помощи не называются, а альтернативного специалиста, который мог бы заменить отстраненного врача, в больнице нет.

Пациенты подчеркивают, что для многих из них промедление может иметь тяжелые последствия — от развития осложнений до перехода заболевания в стадию, при которой операция станет невозможной. В обращении они просят компетентные органы дать правовую оценку действиям руководства больницы и разобраться в ситуации вокруг врача.

В тексте отдельно отмечается, что доктор является заведующим отделением, пользуется авторитетом среди пациентов и коллег и, по словам авторов обращения, для многих остается единственной возможностью получить необходимую высокотехнологичную помощь.

"Непонятны мотивы". Минздрав опроверг слухи о нехватке хирургов в барнаульской больнице № 5Ранее сообщалось, что в поликлинике Барнаула открыли кабинеты для тех, кому "только спросить". Пациентам больше не нужно брать талон, если их вопрос можно решить без участия врача.