Работницы Барнаульского завода РТИ будут получать 500 тысяч за рождение ребенка

Виктор Томенко надеется, что такой стандарт применят и на других предприятиях Алтайского края

12 февраля 2026, 13:35, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Сотрудницы Барнаульского завода резиновых технических изделий (РТИ) будут получать выплату в размере 500 тысяч рублей при рождении ребенка. Об этом губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил в своем Telegram-канале.

Соответствующее соглашение о реализации Корпоративного демографического стандарта подписали в четверг, 12 февраля, представители предприятия с правительством края.

«Забота о каждой семье в нашем крае — важная задача и приоритет для всех органов власти. Материнский капитал, различные льготы от "коммуналки" до проезда в транспорте, соцконтракты, адресная помощь — всегда стремимся помочь всем нуждающимся», — подчеркнул Томенко.

Глава региона отметил, что в крае многие предприятия уже занимаются поддержкой семей. Меры поддержки, например, касаются особых условий для получения медицинской помощи.

Томенко надеется, что новый стандарт РТИ применят и на других предприятиях Алтайского края.

Напомним, с 1 февраля в крае вырос размер выплаты при рождении ребенка. Мера поддержки положена всем семьям независимо от уровня дохода и факта трудоустройства.