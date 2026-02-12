Работницы Барнаульского завода РТИ будут получать 500 тысяч за рождение ребенка
Виктор Томенко надеется, что такой стандарт применят и на других предприятиях Алтайского края
12 февраля 2026, 13:35, ИА Амител
Сотрудницы Барнаульского завода резиновых технических изделий (РТИ) будут получать выплату в размере 500 тысяч рублей при рождении ребенка. Об этом губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил в своем Telegram-канале.
Соответствующее соглашение о реализации Корпоративного демографического стандарта подписали в четверг, 12 февраля, представители предприятия с правительством края.
«Забота о каждой семье в нашем крае — важная задача и приоритет для всех органов власти. Материнский капитал, различные льготы от "коммуналки" до проезда в транспорте, соцконтракты, адресная помощь — всегда стремимся помочь всем нуждающимся», — подчеркнул Томенко.
Глава региона отметил, что в крае многие предприятия уже занимаются поддержкой семей. Меры поддержки, например, касаются особых условий для получения медицинской помощи.
Томенко надеется, что новый стандарт РТИ применят и на других предприятиях Алтайского края.
Напомним, с 1 февраля в крае вырос размер выплаты при рождении ребенка. Мера поддержки положена всем семьям независимо от уровня дохода и факта трудоустройства.
13:43:48 12-02-2026
500 тысяч от предприятий и края, и более 700 тысяч мат. капитал. Миллион двести за ребенка, это неплохо, раньше бесплатно рожали
14:32:47 12-02-2026
Гость (13:43:48 12-02-2026) 500 тысяч от предприятий и края, и более 700 тысяч мат. кап... А куда этот мат. капитал девать?.. На квартиру его не хватит, потратить на что-то другое практически невозможно. Ну а полляма - так вырастить ребенка хотя бы до 18 лет стоит в десятки раз дороже) Той, кто и так бы родил, они не лишние, но из-за этих выплат рожать не начнут. Опять же, это чисто добрая воля предприятия. Не захотят, никто их платить не заставит.
15:57:40 12-02-2026
Гость (13:43:48 12-02-2026) 500 тысяч от предприятий и края, и более 700 тысяч мат. кап... На одном предприятии!!! А разговоров!
Кто будет давать тем же учителям? Кто? Что за двойные стандарты? Если ты дворник,к примеру,или библиотекарь, воспитатель, тебе не положена такая сумма. Бред какой-то...
13:48:19 12-02-2026
Замануха. Ровно до того момента, как получат свидетельство о рождении. Потом забудут про обещания. Точка....
14:07:14 12-02-2026
Гость (13:48:19 12-02-2026) Замануха. Ровно до того момента, как получат свидетельство... Да, непонятно, зачем заводу это надо. У них работник будет годами безвылазно сидеть в декретах получая при каждом рождении по полляма и не работать.
14:36:04 12-02-2026
Гость (14:07:14 12-02-2026) Да, непонятно, зачем заводу это надо. У них работник будет г... Обычно в таких случаях получают преференции в другом месте, типа за поддержку линии партии. В каком? Не скажут ))
14:55:00 12-02-2026
Гость (14:07:14 12-02-2026) Да, непонятно, зачем заводу это надо. У них работник будет г... Там же соглашение с краем, может в счет уплаты налога в краевой бюджет. Для предприятия тот же расход, но привлечение работниц. Для края повышение демографии плюс люди остаются работать в крае
14:00:05 12-02-2026
Вот это поворот.
14:01:07 12-02-2026
А работники у которых жена родит?
15:34:08 12-02-2026
Гость (14:01:07 12-02-2026) А работники у которых жена родит?... Не, так не пойдет. Надо устраивать ее)))
15:46:41 12-02-2026
Гость (14:01:07 12-02-2026) А работники у которых жена родит?... ни чего не получат
16:07:30 12-02-2026
Название статьи убило. Резиновых изделий)))))))) Понятно, что это РТИ, но резиновые изделия номер два в первую очередь в голове промелькнули.
23:19:50 12-02-2026
Да там поди одни мужчины работают и женщины после 45, рожать наверное и не кому.
08:43:37 13-02-2026
Отличный пиар. Шамков не тот человек кто будет ссорить деньгами. Но прорекламировать свой завод а также всех причастных к такому делу из власти это просто ход конем считаю.