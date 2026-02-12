Эксперт рассказал, уменьшится ли зарплата в феврале из-за праздников

Несмотря всего на 19 рабочих дней, россияне на окладе получат деньги в полном объеме

12 февраля 2026, 17:16, ИА Амител

Февраль 2026 года будет коротким — всего 19 рабочих дней. Однако это не повод ждать уменьшения зарплаты, успокаивают эксперты. Как пояснил юрист по трудовому праву сервиса hh.ru Александр Кузнецов, при окладной системе оплаты труда продолжительность месяца не влияет на размер выплат.

«Фиксированный оклад выплачивается вне зависимости от того, сколько рабочих дней выпало на месяц — 19 или 23. Главное условие — полная отработка нормы рабочего времени», — цитирует специалиста РИА Новости.

Таким образом, февральские праздники и сокращенный график не станут причиной для урезания зарплаты. Тем, кто работает на окладе, переживать не о чем: сумма в расчетном листке останется привычной.