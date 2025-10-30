НОВОСТИОбщество

Агрессии не проявлял. Громадный медведь бродил возле детсада на Курильских островах

Вскоре косолапый гость ушел обратно в лес

30 октября 2025, 16:30, ИА Амител

На Курильских островах бурый медведь вышел к жилым кварталам и был замечен у детского сада. Инцидент произошел в Южно-Курильске на острове Кунашир, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По словам очевидцев, ночью косолапый прошел по улицам Островной и 60 лет ВЛКСМ, осмотрел припаркованные автомобили и дворы, после чего направился к детскому саду "Аленка". Поведение животного было спокойным – агрессии к людям медведь не проявлял и вскоре ушел обратно в лес.

Местные жители призваны соблюдать осторожность и не приближаться к диким животным при повторных появлениях.

Ранее сообщалось, что в поселке Горном Хабаровского края жителям пришлось отбиваться от медведя, который пытался ворваться в их дом. По словам очевидцев, зверь уже не впервые появляется в поселке, но на этот раз зашел дальше обычного – поднялся прямо на крыльцо дома на улице Силинской.

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

19:01:59 30-10-2025

Медведя понять надлежит: с голодухи, видимо, людей навещает в надежде на подкормку с их стороны...

  

Avatar Picture
гость

19:06:35 30-10-2025

нужно оружие не летальное, которое не убивает, а отпугивает

  

Avatar Picture
Гость

22:58:08 30-10-2025

гость (19:06:35 30-10-2025) нужно оружие не летальное, которое не убивает, а отпугивает... Мы их ракетницы стреляли под ноги медведю. Удирал.

  

