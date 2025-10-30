Агрессии не проявлял. Громадный медведь бродил возле детсада на Курильских островах
Вскоре косолапый гость ушел обратно в лес
30 октября 2025, 16:30, ИА Амител
На Курильских островах бурый медведь вышел к жилым кварталам и был замечен у детского сада. Инцидент произошел в Южно-Курильске на острове Кунашир, сообщает Telegram-канал Amur Mash.
По словам очевидцев, ночью косолапый прошел по улицам Островной и 60 лет ВЛКСМ, осмотрел припаркованные автомобили и дворы, после чего направился к детскому саду "Аленка". Поведение животного было спокойным – агрессии к людям медведь не проявлял и вскоре ушел обратно в лес.
Местные жители призваны соблюдать осторожность и не приближаться к диким животным при повторных появлениях.
Ранее сообщалось, что в поселке Горном Хабаровского края жителям пришлось отбиваться от медведя, который пытался ворваться в их дом. По словам очевидцев, зверь уже не впервые появляется в поселке, но на этот раз зашел дальше обычного – поднялся прямо на крыльцо дома на улице Силинской.
19:01:59 30-10-2025
Медведя понять надлежит: с голодухи, видимо, людей навещает в надежде на подкормку с их стороны...
19:06:35 30-10-2025
нужно оружие не летальное, которое не убивает, а отпугивает
22:58:08 30-10-2025
гость (19:06:35 30-10-2025) нужно оружие не летальное, которое не убивает, а отпугивает... Мы их ракетницы стреляли под ноги медведю. Удирал.