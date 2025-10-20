Житель Хабаровского края спас друзей, в дом которых ломился "здоровенный медведь"

Зверь уже не впервые появляется в поселке

20 октября 2025, 11:30, ИА Амител

В поселке Горный Хабаровского края жителям пришлось отбиваться от медведя, который пытался ворваться в их дом. По словам очевидцев, зверь уже не впервые появляется в поселке, но на этот раз зашел дальше обычного – поднялся прямо на крыльцо дома на улице Силинской. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Сначала тревогу подняли собаки, затем хозяева, услышав лай, выбежали на улицу и попытались отпугнуть хищника. Однако тот повел себя агрессивно – отступая, он сломал вольер и напал на кормящую собаку, которая недавно ощенилась. Медведь задрал животное и начал поедать добычу прямо во дворе.

Семью спас приехавший друг, который не побоялся вступить в схватку. По его словам, медведь был крупным самцом возрастом около четырех лет и весом примерно 200 килограммов. Мужчина застрелил зверя, после чего разделал тушу на месте.

Жители поселка рассказали, что это уже не первый случай появления медведей возле домов, и теперь опасаются, что другие хищники могут прийти по следам убитого сородича.