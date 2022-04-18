10 участков дорог отремонтируют в Барнауле за неделю с 18 по 24 апреля

В Барнауле продолжается текущий ремонт улично-дорожной сети города. Как сообщает пресс-центр мэрии, с 18 по 24 апреля работы по текущему ремонту начнут сразу на 10 объектах.

Так, работы выполнят на Павловском тракте (от ул. Георгиева до ул. Попова), на улице Северо-Западнлй (от ул. Антона Петрова до пр. Ленина), Фурманова, на нескольких участках улицы Малахова, на улицах Попова, Короленко и Анатолия. Кроме того, продолжится ремонт дороги по улице Энтузиастов (от ул. Попова до ул. Островского). По проспекту Калинина будет проводиться ремонт трамвайных переездов.

Также на этой неделе подрядчики приступят к гарантийному ремонту дорог, сделанных в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Это улицы Герцена, Чайковского, Полярная, Матросова, Бехтерева, Червонная, Новоугольная, проспекты Красноармейский, Ленина, Комсомольский.

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На улицах Полярная, Матросова, Димитрова, 61, Максима Горького, 27, Ломоносова, 27а, в проездах Целинный и Ракетный будут выполнены работы по восстановлению дорожного полотна и благоустройству после проведения в прошлом году коммунальными службами земляных работ. Кроме того, дорожники приступили к ремонту дорог в рамках проекта поддержки местных инициатив. На улицах Российской и Вологодской будет выполнено устройство дорожного основания.