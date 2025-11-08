Ветер сорвал кровлю крыши с многоэтажки в Барнауле

Предположительно, пострадало закрытое здание, где ранее располагалась больница

08 ноября 2025, 15:10, ИА Амител

Крыша / Фото: Telegram-канал "Барнаул 22"

В Барнауле сильный ветер стал причиной повреждения крыши на здании, которое местные жители знают как бывшую больницу, именуемую "шестиэтажкой". В социальных сетях горожане сообщают, что с крыши видны свисающие металлические элементы.

По данным пользователей паблика "Барнаул 22", с постройки, расположенной на улице Германа Титова, где раньше функционировала городская больница, ветром оторвало часть кровли. Местные жители утверждают, что с крыши на данный момент опущены листы металла.

Согласно информации, предоставленной региональным МЧС и опубликованной в паблике, на место происшествия были отправлены бригады коммунальных служб и спасатели. По предварительным данным, целостность несущих конструкций здания не нарушена.