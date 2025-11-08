Ветер сорвал кровлю крыши с многоэтажки в Барнауле
Предположительно, пострадало закрытое здание, где ранее располагалась больница
08 ноября 2025, 15:10, ИА Амител
В Барнауле сильный ветер стал причиной повреждения крыши на здании, которое местные жители знают как бывшую больницу, именуемую "шестиэтажкой". В социальных сетях горожане сообщают, что с крыши видны свисающие металлические элементы.
По данным пользователей паблика "Барнаул 22", с постройки, расположенной на улице Германа Титова, где раньше функционировала городская больница, ветром оторвало часть кровли. Местные жители утверждают, что с крыши на данный момент опущены листы металла.
Согласно информации, предоставленной региональным МЧС и опубликованной в паблике, на место происшествия были отправлены бригады коммунальных служб и спасатели. По предварительным данным, целостность несущих конструкций здания не нарушена.
15:17:42 08-11-2025
интересно, а почему в советские времена такого не было ?
1. кровлю как-то иначе крепили
2. были другие материалы
3. делали на века
4. не было рука*опов
18:45:39 08-11-2025
Шинник (15:17:42 08-11-2025) интересно, а почему в советские времена такого не было ?... так уж и не было... И трава зеленее была, и небо голубее, девчонки моложе...
18:55:01 08-11-2025
Шинник (15:17:42 08-11-2025) интересно, а почему в советские времена такого не было ?... Сейчас по европейским технологиям делают
10:23:36 09-11-2025
Шинник (15:17:42 08-11-2025) интересно, а почему в советские времена такого не было ?... А в"советские времена" кровли делали из профлиста? 😁 Тогда, насколько помню, был гудрон с рубероидом или шифер. Гудрон начинал протекать уже на следующий год, а шифер, если уж падал, то листами и сразу в мелкие дребезги - было незаметно.
😁
15:20:24 08-11-2025
Кто владелец здания. Почему пустует.
15:26:49 08-11-2025
Хорошую больницу угробили
16:03:14 08-11-2025
Ох, как больница эта нужна жителям города, только администрации города дела нет.
17:09:06 08-11-2025
Да чины спят и видят как её снести. Там лет 20 не делают принципиально ремонтов. Ох, администрацию нашу на нарах заждались. Обнаглели чиновнички.
10:25:55 09-11-2025
Судя по тому, что листы оторваны от обрешётки, исполнители тупо сэкономили на саморезах.
14:20:52 09-11-2025
Крыша в каком году накрывалась?
Может она наоборот долгожитель, просто ее время пришло, а хозяина нет(
15:17:45 09-11-2025
Администрация ждет когда само завлится, человейник воткнуть