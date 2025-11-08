НОВОСТИПроисшествия

Ветер сорвал кровлю крыши с многоэтажки в Барнауле

Предположительно, пострадало закрытое здание, где ранее располагалась больница

08 ноября 2025, 15:10, ИА Амител

Крыша / Фото: Telegram-канал "Барнаул 22"
В Барнауле сильный ветер стал причиной повреждения крыши на здании, которое местные жители знают как бывшую больницу, именуемую "шестиэтажкой". В социальных сетях горожане сообщают, что с крыши видны свисающие металлические элементы.

По данным пользователей паблика "Барнаул 22", с постройки, расположенной на улице Германа Титова, где раньше функционировала городская больница, ветром оторвало часть кровли. Местные жители утверждают, что с крыши на данный момент опущены листы металла.

Согласно информации, предоставленной региональным МЧС и опубликованной в паблике, на место происшествия были отправлены бригады коммунальных служб и спасатели. По предварительным данным, целостность несущих конструкций здания не нарушена.

Барнаул Погода Ветер Сибири

Комментарии 11

Avatar Picture
Шинник

15:17:42 08-11-2025

интересно, а почему в советские времена такого не было ?

1. кровлю как-то иначе крепили
2. были другие материалы
3. делали на века
4. не было рука*опов

  -2
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:45:39 08-11-2025

Шинник (15:17:42 08-11-2025) интересно, а почему в советские времена такого не было ?... так уж и не было... И трава зеленее была, и небо голубее, девчонки моложе...

  13
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:55:01 08-11-2025

Шинник (15:17:42 08-11-2025) интересно, а почему в советские времена такого не было ?... Сейчас по европейским технологиям делают

  -8
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

10:23:36 09-11-2025

Шинник (15:17:42 08-11-2025) интересно, а почему в советские времена такого не было ?... А в"советские времена" кровли делали из профлиста? 😁 Тогда, насколько помню, был гудрон с рубероидом или шифер. Гудрон начинал протекать уже на следующий год, а шифер, если уж падал, то листами и сразу в мелкие дребезги - было незаметно.
😁

  9
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:20:24 08-11-2025

Кто владелец здания. Почему пустует.

  -4
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:26:49 08-11-2025

Хорошую больницу угробили

  10
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:03:14 08-11-2025

Ох, как больница эта нужна жителям города, только администрации города дела нет.

  5
Ответить
Avatar Picture
гость

17:09:06 08-11-2025

Да чины спят и видят как её снести. Там лет 20 не делают принципиально ремонтов. Ох, администрацию нашу на нарах заждались. Обнаглели чиновнички.

  -1
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

10:25:55 09-11-2025

Судя по тому, что листы оторваны от обрешётки, исполнители тупо сэкономили на саморезах.

  -3
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:20:52 09-11-2025

Крыша в каком году накрывалась?
Может она наоборот долгожитель, просто ее время пришло, а хозяина нет(

  -5
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:17:45 09-11-2025

Администрация ждет когда само завлится, человейник воткнуть

  -6
Ответить
