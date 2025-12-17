Бастрыкин затребовал доклад по делу о травле мальчика-инвалида в Бийске

Одноклассники избивают мальчика, снимая все на видео

17 декабря 2025, 16:15, ИА Амител

Председатель СК России Александр Бастрыкин откликнулся на обращение жительницы Бийска, над сыном которой издеваются в школе. Об этом сообщает Информационный центр ведомства.

«На протяжении нескольких лет мальчик, страдающий заболеванием, подвергается буллингу со стороны двух одноклассников, которые систематически его избивают и оскорбляют, фиксируя происходящее на видео», – говорится в пресс-релизе.

Мама мальчика обращалась к администрации учебного заведения, но это не принесло результатов. В итоге она написала Бастрыкину. В региональном управлении СК возбудили уголовное дело.

Председатель Следкома затребовал доклад о ходе расследования у руководителя краевого управления Игоря Колесниченко. Центральный аппарат поставил исполнение поручения на контроль.

