Девушка заявила, что познакомилась с Богом, когда была в коме
Она не только видела, но и говорила с ним
05 июля 2024, 15:45, ИА Амител
Мариандре Карденас, 24-летняя девушка из Гватемалы, впала в кому из-за приступа астмы. Когда она пришла в себя, то рассказала, что во время комы побывала в раю. Ее слова передает The Sun.
Мариандре работала из дома, когда почувствовала, что ей трудно дышать. Она успела написать маме и брату, а затем потеряла сознание. Причиной стала ее хроническая астма, с которой она боролась с детства. Девушку госпитализировали, подключили к аппарату искусственного дыхания и ввели в медикаментозную кому. Врачи считали, что так у нее больше шансов выжить.
По словам Мариандре, последнее, что она услышала, были слова медсестры: "Она нас покинула". Затем она обнаружила себя в некоем внеземном измерении, которое она посчитала раем.
"Я была в месте, полном света, но без солнца, без луны и без звезд. Я сидела за длинным столом, полным еды, которую я никогда раньше не видела. За столом сидели люди, которые не имели человеческого тела, но были существами света. Никто не разговаривал друг с другом голосом, все общались с помощью разума. <...> Я не помнила ни свою прошлую жизнь, ни семью, ни Землю – для меня ничего этого никогда не существовало. Я испытывала величайшую любовь ко всем этим существам из света, я чувствовала, что все они – часть меня, а я – часть их", – вспоминает Мариандре.
Девушка также рассказала, что увидела там Бога и познакомилась с ним: он сидел за столом прямо перед ней.
"Я знаю, что это был Бог, потому что он был самым большим светом, он освещал все вокруг. Я не видела его лица, но знала, что он смеется", – описала их встречу Мариандре.
Бог также говорил с Мариандре. Однако в какой-то момент он поднялся со своего места и сказал, что ей пора уходить. Девушку это очень расстроило, но Бог объяснил, что она должна вернуться "ради любви". Он также добавил, что они встретятся снова, когда придет ее время.
15:51:00 05-07-2024
многократно задокументированный сценарий
16:17:04 05-07-2024
Ей надо теперь голову лечить.
18:27:05 05-07-2024
Гость (16:17:04 05-07-2024) Ей надо теперь голову лечить.... Пока сам не переживешь подобное, не поверишь.
17:30:11 05-07-2024
То была девушка из Гватемалы.Но отнюдь не из Нагасаки.
17:32:46 05-07-2024
Сложно сказать что это, галлюцинации от кислородного голодания, сны или, действительно, что-то есть необъяснимое. У меня знакомый, лежавший на ИВЛ в ковидные времена и перенесший остановку сердца, говорит, тоже теперь не боится смерти, тогда его "там" встречали его умершие родители и деды, было легко, спокойно и радостно. Но тогда вопрос, почему наука не может ничего замерить, что это за неуловимые энергетические поля?
17:49:46 05-07-2024
Если бы она не рассказала эту легенду, то никто не знал о ней, да и враг Бога может так шутить.
23:32:45 05-07-2024
Мозг работает всегда и даже в коме, это что-то вроде сна, работа мозга не более, она не умерла чтобы попасть в рай.