Девушка заявила, что познакомилась с Богом, когда была в коме

Она не только видела, но и говорила с ним

05 июля 2024, 15:45, ИА Амител

Больничный коридор / Фото: pxhere.com

Мариандре Карденас, 24-летняя девушка из Гватемалы, впала в кому из-за приступа астмы. Когда она пришла в себя, то рассказала, что во время комы побывала в раю. Ее слова передает The Sun.

Мариандре работала из дома, когда почувствовала, что ей трудно дышать. Она успела написать маме и брату, а затем потеряла сознание. Причиной стала ее хроническая астма, с которой она боролась с детства. Девушку госпитализировали, подключили к аппарату искусственного дыхания и ввели в медикаментозную кому. Врачи считали, что так у нее больше шансов выжить.

По словам Мариандре, последнее, что она услышала, были слова медсестры: "Она нас покинула". Затем она обнаружила себя в некоем внеземном измерении, которое она посчитала раем.

"Я была в месте, полном света, но без солнца, без луны и без звезд. Я сидела за длинным столом, полным еды, которую я никогда раньше не видела. За столом сидели люди, которые не имели человеческого тела, но были существами света. Никто не разговаривал друг с другом голосом, все общались с помощью разума. <...> Я не помнила ни свою прошлую жизнь, ни семью, ни Землю – для меня ничего этого никогда не существовало. Я испытывала величайшую любовь ко всем этим существам из света, я чувствовала, что все они – часть меня, а я – часть их", – вспоминает Мариандре.

Девушка также рассказала, что увидела там Бога и познакомилась с ним: он сидел за столом прямо перед ней.

"Я знаю, что это был Бог, потому что он был самым большим светом, он освещал все вокруг. Я не видела его лица, но знала, что он смеется", – описала их встречу Мариандре.

Бог также говорил с Мариандре. Однако в какой-то момент он поднялся со своего места и сказал, что ей пора уходить. Девушку это очень расстроило, но Бог объяснил, что она должна вернуться "ради любви". Он также добавил, что они встретятся снова, когда придет ее время.